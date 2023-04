Amb motiu del Dia Mundial de l’Activitat Física, el Centre Sanitari del Solsonès ha organitzat el proper 6 d'abril una caminada a Solsona que sortirà del mateix Centre i anirà fins a la Mare de la Font. L'activitat, adreçada al públic en general, però pensada especialment per a les persones que tenen diabetis i hipertensió, pretén conscienciar sobre la importància de l’activitat física per combatre la vida sedentària.

La sortida serà al mateix Centre Sanitari a les 4 de la tarda, en direcció a l’avinguda dels Països Catalans, des d’on es dirigirà cap a la Mare de la Font per la ribera, per tornar pel mateix trajecte. El recorregut, d’uns 5 quilòmetres de distància, té una dificultat tècnica fàcil i està pensat per tal que el puguin fer persones de totes les edats. A l’inici d’aquesta caminada, en la qual participarà personal sanitari del Centre Sanitari del Solsonès, s’oferirà a tots els participants aigua i fruita.

Aquesta activitat, en el marc del Dia Mundial de l’Activitat Física, té l’objectiu de promoure l'activitat física com a eina de salut i benestar, i estendre els efectes beneficiosos d’aquesta pràctica enfront del sedentarisme, un dels principals factors de risc de mort als països occidentals.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana acumular un mínim de 150-300 minuts d’activitat física d’intensitat moderada a la setmana en persones adultes i gent gran, un mínim de 60 minuts d’activitat física d’intensitat moderada-vigorosa cada dia en infants i adolescents i limitar el temps destinat a activitats sedentàries, especialment el temps de pantalla durant les estones lliures, i substituir-lo per activitat física de qualsevol intensitat.

Totes aquelles persones que estiguin interessades a participar en aquesta activitat, s’han d’inscriure prèviament al mateix Centre Sanitari.