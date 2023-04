La comunitat musulmana del Solsonès ha fet convidat a la resta de la comarca a unir-se aquest pròxim dissabte a un acte religiós que té com a objectiu fomentar la convivència entre veïns més enllà de les seves creences.

L’entitat que reuneix els solsonins de religió musulmana ha llançat una invitació a la comarca a prendre part aquest dissabte dia quinze d’abril a partir de les vuit del vespre en l’acte anomenat Iftar. Aquesta celebració ha estat definida com «el desdejuni o àpat nocturn amb què es trenca el dejuni del Ramadà cada vespre», segons han explicat des de l’ens cultural i religió. En aquest sentit, l’obertura a la resta de la població es concep com una convocatòria a compartir «un espai de trobada obert a tota la ciutadania, sigui o no musulmana, per fomentar la convivència». Per tal de gestionar tant l’assistència de gent com el menjar que s’hi oferirà, els organitzadors han demanat als interessats que en facin una inscripció prèvia abans de divendres. L’acció, que s’emmarca en la celebració del Ramadà per part de la comunitat local, se celebrarà a la plaça U d’Octubre de Solsona.

L’activitat l’organitza la Comunitat Islàmica del Solsonès amb la col·laboració de l’Associació de Dones i Integració Sociocultural del Solsonès (ADIS), l’Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès.

L’Iftar és un àpat que es fa tant bon punt es posa el sol i just després de la crida a l’oració. L’àpat serveix els musulmans per reunir-se després de la jornada de dejuni del Ramadà. Tradicionalment el primer aliment que s’ingereix son dàtils en record al profeta Mahoma que així ho va fer. A més del fet de compartir el final de la jornada de dejuni, l’Iftar també aporta a la comunitat l’oportunitat d’oferir als altres per tal d’introduir la pràctica de la caritat que també estableix els preceptes de la religió musulmana. La comunitat musulmana del Solsonès, principalment de la capital Solsona, és una de les més nombroses de la Catalunya Central. L’any 2014 va finançar la construcció d’un oratori nou de 160 metres quadrats que pogués acollir les manifestacions religioses dels prop de 700 persones que formaven la comunitat. La mesquita, situada a la carretera de Torà, té una capacitat d’uns cent fidels. En anys anteriors, els membres d’aquest col·lectiu religiós també han obert l’Iftar a la resta de veïns amb trobades que han reunit unes dues-centes persones al voltant de menjar tradicional de la gastronomia musulmana.