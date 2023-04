El Consell Comarcal del Solsonès ha aprovat la compra d’un terreny a la Pujada del Seminari per tal que el Servei Català de la Salut hi pugui fer en els pròxims anys un nou centre assistencial. En la mateixa aprovació, el Consell ha inclòs el conveni entre la Fundació Pública Comarcal (FPC), amb la qual gestiona els serveis sanitaris a Solsona, i el CatSalut. El conveni fixa un termini de sis anys dins del qual la Generalitat ha de construir el nou edifici. Per fer la compra, el Consell també ha aprovat una modificació de crèdit de 350.000 euros, els quals se sumaran 450.000 euros del pressupost de la FPC per assolir els 800.000 euros en què ha estat fixada l’operació.

A partir d’aquest acord, el sistema públic de Salut de Catalunya es compromet a rebre de mans del Consell la prestació de l’atenció primària i comunitària, especialitats, atenció continuada 24 hores, base SEM i sociosanitària a la població de l’Àrea Bàsica del Solsonès. Així, la compra dels terrenys, sota la nomenclatura urbanística Finca 542 de la Pujada del Seminari, se sustenta en l’acord entre el Consell Comarcal i el Servei Català de la Salut, el qual estableix explícitament que «el Consell Comarcal del Solsonès i el Centre Sanitari del Solsonès, FPC es comprometen a realitzar les actuacions oportunes amb la finalitat de disposar d’un terreny de la seva titularitat per tal que el Servei Català de la Salut, per si mateix o mitjançant l’entitat Salut Catalunya Central, pugui construir un edifici nou, en un termini no superior a sis anys des de la cessió dels terrenys per part del Consell Comarcal, d’acord amb l’assenyalat a la clàusula primera». Per contraprestació a aquesta cessió, el conveni estableix que «l’ús de l’actual edifici del Centre Sanitari del Solsonès i dels terrenys assenyalats en el paràgraf precedent revertiran de manera automàtica totalment o parcial al Consell Comarcal en el moment que deixin de ser destinats a les finalitats pels quals s’han cedit o els serveis deixin de ser gestionats per una entitat pública».

El conveni entre el Consell Comarcal i el CatSalut també té en compte el traspàs de la plantilla de treballadors sota, en termes, generals, les mateixes condicions: « es treballarà sota el principi de propiciar les condicions adequades per a la subrogació del personal de l’entitat vinculada a la unitat productiva objecte de transmissió en idèntiques condicions a les que actualment ostenten».

Alternativa per Solsona ha qüestionat l’operació de compra del terreny: «la parcel·la es compra sense un informe previ que és obligatori per adquisicions que excedeixin els 100.000 euros. A més, no es justifica la necessitat de fer una adquisició directa sense un concurs públic». El partit hi afegeix que «els informes tècnics que acompanyen l’expedient són molt poc concrets, de fet no hi ha cap dada tècnica» i els terrenys «presenten problemàtiques legals. Per un costat, hi ha la possibilitat que sigui necessari modificar el POUM. Per l’altre, segons consta al registre de la propietat, els actuals titulars no tenen inscrita la totalitat de la finca al seu nom».