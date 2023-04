L’àrea de Turisme de l’Ajuntament de Solsona busca finançament per encarregar un nou pla de màrqueting que defineixi les estratègies de promoció de la capital comarcal en els pròxims quatre anys. El gran objectiu del pla és fer atractiva la ciutat més enllà del Carnaval i la visita al local dels gegants, els quals suposen la gran punta turística i el principal atractiu per als visitants molt lluny quant a xifres de visitants respecte a la resta de l’any. Els tècnics de Solsona Turisme tenen sobre la taula una planificació que ha d’actualitzar la dinamització turística de la ciutat guanyi qui guanyi els comicis, per la qual cosa necessita un pressupost de 15.000 euros.

Des de l’àrea de Turisme de l’Ajuntament de Solsona han explicat que un dels principals reptes que ara té el departament és el de redefinir com s’ha de vendre la ciutat en els pròxims anys. Això ho establirà un nou pla de màrqueting que s’ha de basar en el missatge, la sostenibilitat i l’aprofitament dels principals recursos culturals i paisatgístics de la capital solsonina. La tècnica de Solsona Turisme Trini Pià ha explicat que aquest pla de màrqueting «ens ha de definir quina ha de ser l’estratègia a Solsona pel que fa a desestacionalització per tal que els visitants vinguin durant tot l’any; per tal que hi hagi més moments d’afluència turística». En aquest sentit, Pià ha argumentat que «Solsona es vol posicionar com un destí cultural, emmarcat en la marca de «Ciutats amb caràcter»; en aquesta línia, el fenomen dels gegants ens aporta un posicionament molt clar per diferenciar-nos d’altres llocs». El pla de màrqueting ha de fixar un «full de ruta» i establir les estratègies concretes que cal portar a terme des d’aquest any 2023 fins a, com a mínim, l’any 2027.

En aquest projecte, Solsona Turisme hi vol implicar el teixit empresarial local, amb els restauradors, hotelers i comerciants al capdavant a fi efecte que hi facin les seves aportacions. L’Ajuntament ja ha demanat la subvenció de 15.000 euros a la Diputació de Lleida i ara està a l’espera que l’ens provincial la confirmi per poder activar l’acció.