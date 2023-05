L’Esplai Riallera de Solsona, una de les entitats locals de més trajectòria amb 54 anys, ha activat una campanya de mecenatge per pagar la construcció d’un nou aixopluc que, més que això, l’entitat viu com una de les essències de l’espai natural on organitza els campaments d’estiu.

Com el dret a sostre per a una família, l’esplai veu en la supervivència de l’aixopluc del terreny de la Ribera Salada el petit racó per a les activitats a l’ombra, fora de la pluja i la intendència necessari per a la vida els dies de campaments. No es tracta d’una activitat nova, els campaments celebraran aquest any el 50è aniversari, i a l’esplai ocupen un lloc de privilegi a l’àlbum de records de les 49 promocions que ja hi han passat. Després de diverses etapes amb un aixopluc de tela i l’actual que ja es movia quan feia vent, els responsables de l’esplai van considerar que era necessari renovar-lo, segons ha explicat en nom de l’entitat, Maria Gilibets. L’esplai necessita 20.000 euros per pagar l’obra nova. En la campanya de recollida de fons, l’entitat explica que «els campaments són l’activitat estrella de l’Esplai; es realitzen en un espai idíl·lic de la Ribera Salada, a Castellar de la Ribera». En aquesta línia, la campanya presenta l’entitat com una entitat de lleure amb més de 50 anys d’història amb més de 90 infants i joves.

Els donatius es poden fer els dissabtes, però també a través dels establiments Ral, El drac, Garric Garrac, Bar Casal, Micuxú, El Portalet i la llibreria Els tres Punts. Igualment, es poden fer aportacions a través de transferències bancàries al número de compte de l’esplai. L’aixopluc històric, anomenat per a molts com el «toldo», ja és història. El mes passat es va tirar a terra perquè ja no oferia prou seguretat, però de seguida l’esplai ha engegat el procés per construir-ne el relleu fins al punt que ja n’ha fixat la inauguració. L’acte es farà durant la festa de celebració dels cinquanta anys dels campaments, el dia 27 de maig a la Ribera Salada, amb un programa que començarà el migdia i acabarà de nit amb dinar, sopar i concert.

El nou cobert ja s’ha començat a aixecar per part d’una empresa constructora de Solsona. Combinarà fonaments d’obra amb pilars de fusta i cobert sintètic que oferiran un aixopluc segur, segons ha remarcat Gilibets. A més de la campanya de mecenatge, la Riallera ha obert un procés de recerca de subvencions a les administracions.