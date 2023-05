«Hem d’aconseguir atreure les empreses a Solsona»

El Partit Popular (PP) a Solsona recupera la candidatura en les pròximes eleccions municipals del 28-M, després que l'any 2019 no es presentessin. Ramon Ribalta (Solsona, 1965), que ja va ser candidat l'any 2011 i segon de José Luís Reboiro el 2015, encapçala la llista electoral. L'última vegada que la formació blava va tenir representació a l'Ajuntament va ser l'any 1999, quan el seu pare, Eliseu Ribalta, va ser regidor. Ara, la formació confia a obtenir el nombre suficient de vots per entrar al consistori solsoní.

Amb quin objectiu es tornen a presentar a les eleccions vuit anys després?

L'any 2019 vam decidir no presentar-nos perquè veníem d'uns anys molt durs, amb molta crispació política i amb una clara estigmatització de la dreta que continua avui en dia. La veritat és que ens ha costat formar llista, hem hagut de cridar gent de fora perquè alguns tenen por de sentir-se assenyalats. Aquest fet explica la falta de respecte constant d'aquest país per a les persones que pensem diferent envers els assumptes nacionals, malgrat que tinguem els mateixos interessos econòmics i socials.

En aquesta nova cita electoral, confien a obtenir representació a l'Ajuntament?

Nosaltres confiem a aconseguir els vots suficients per tenir presència a l'Ajuntament. És cert, però, que ha entrat Vox en el tauler de joc, fet que ens pot restar uns quants vots perquè hi haurà gent que optarà per fer un vot de càstig. En els últims temps, hem vist molta tensió a l'Ajuntament entre les diferents formacions polítiques, una prova d'això és que l'espai postconvergent ha quedat dividit. La picabaralla política crea desencís entre la ciutadania, que el que vol és un govern que lideri projectes per a la ciutat.

El seu programa aposta per potenciar la indústria.

La nostra principal prioritat és potenciar la indústria. És de vital importància aconseguir que les empreses se sentin atretes a venir a Solsona. Per aconseguir-ho, s'hauria d'ampliar el sòl industrial i rebaixar l'IBI, que a Solsona és desorbitat i afecta sobretot els petits comerços. El nostre projecte és donar vida i riquesa al municipi posant la indústria al centre, tenint en compte que el món rural està desapareixent, un fet que s'hauria de revertir agilitzant la burocràcia per als joves pagesos que volen consolidar el seu propi projecte.

Com es podria millorar la mobilitat a Solsona?

Si es replanteja la mobilitat a Solsona, cal implicar tots els barris. Durant els últims anys, s'ha treballat molt a favor del nucli antic, que juga un paper important per la seva rellevància històrica i comercial, però no ens podem oblidar tan fàcilment de la resta de la ciutat. En aquest sentit, considerem que seria necessari crear millors connexions amb la resta de barris, com ara el de la Creu Blanca, on és gairebé impossible arribar caminant perquè la carretera és molt estreta i pràcticament no hi ha vorera per als vianants. També tenim la sensació que l'Ajuntament posa els carrers bonics i enjardinats per les cites importants, com ara la Fira de Sant Isidre, però, caldria que la ciutat estigués neta i cuidada durant tot l'any per la gent de Solsona.

Pel que fa als serveis, defensen que cal millorar l'atenció a la gent gran. Quines propostes tenen sobre la taula?

Molta gent gran es troba en la situació d'haver de marxar de Solsona perquè no té plaça a la residència. Com a capital de comarca, s'hauria de garantir que la gent pogués envellir en el seu entorn més proper, amb un equipament que afavoreixi un envelliment de qualitat. D'altra banda, també considerem que caldria destinar més esforços a estudiar la possibilitat de crear una piscina climatitzada, no només com un espai d'oci, sinó també de salut, ja que a moltes persones grans els beneficiaria el fet de nedar. Caldria valorar amb detall aquesta reivindicació històrica dels veïns, que de moment es veuen obligats a desplaçar-se a altres municipis propers que compten amb aquest servei.

Com considera que es pot afavorir el turisme a Solsona?

El turisme és un dels sectors més forts de la ciutat, gairebé és el motor més important. En aquest sentit, és important tenir en compte les propostes dels restauradors, comerciants i hostalers sobre com afavorir l'arribada de més turistes a la ciutat. Solsona és atractiva pel seu patrimoni, per les seves festes i també pel seu paisatge, tenint en compte que estem molt a prop de l'estació d'esquí del Port del Comte. Per tant, caldria impulsar el turisme en totes les seves facetes.