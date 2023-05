Preguntes molt personals a Judit Gisbert: "Si m'hagués de perdre a algun lloc, em perdia al Miracle"

L'alcaldable d'ERC a Solsona en les eleccions municipals del 28-M, Judit Gisbert, se sotmet a un qüestionari que cal respondre amb poques paraules, després de fer l'entrevista principal.

Quin és el seu lloc preferit de Solsona?

La plaça de Sant Joan m’encanta.

Què eliminaria ara mateix de Solsona si tingués una vareta màgica?

L’incivisme.

I què portaria a Solsona d’algun altre lloc?

Més programació cultural.

A quin polític actual o històric li agradaria assemblar-se?

M’agradaria assemblar-me a Oriol Junqueras per la seva capacitat d’oratòria.

Quin personatge triaria eliminar de la història si pogués?

Els dictadors.

Catalunya serà independent? Triï: Aviat, algun dia, mai, en un somni, en un malson, qui sap?

Aviat.

Creu en alguna cosa que no pugui veure?

Crec en les sinergies entre les persones.

Veu sovint alguna cosa que li costa de creure?

La poca solidaritat que tenim.

La pel·lícula o sèrie que no es cansaria de veure?

La vida es bella, que descriu la capacitat d’un pare per protegir el seu fill.

El llibre que no es cansaria de llegir?

Mai em cansaria de llegir La catedral del mar.

El disc que sempre vol tornar a escoltar?

Qualsevol de rock català, com Sopa de Cabra o Lax’n’Busto.

Déu existeix?

Per aquell que hi creu sí.

Dos mil euros és un sou modest, bo o molt bo?

Qualsevol sou és bo en la mesura de si en tens prou per viure.

El millor viatge que ha fet?

A Itàlia amb la meva família.

El que més li agradaria fer?

M’agradaria molt veure les aurores boreals.

El seu lloc preferit per anar amb els seus fills?

A qualsevol lloc amb ella.

El seu lloc preferit per anar amb la seva parella?

A vegades només amb el fet d’estar tranquil a casa n’hi ha prou.

El seu lloc preferit per estar sol?

Si m’hagués de perdre, em perdria al Miracle.

Quan va escriure l’últim tuit?

No tinc Twitter.

Puja fotos a Instagram? De quines? Quan?

Molt poques.

Què va fer les últimes vacances?

A Itàlia amb la família.

L’última vegada que es va enfadar molt, per què va ser?

M’enfado quan les coses em sembla que no surten prou bé.

I l’última que va plorar?

No fa gaire. Quan et passen coses noves, com estrenar-se en una campanya electoral, penses en aquells que ja no hi són.

Un lema per viure la vida.

Sigues feliç.