El govern de Solsona aprova en solitari la contractació per a la gestió de la llar d’infants

El ple de l'Ajuntament de Solsona ha donat llum verda a la contractació de la cooperativa Incoop, actual adjudicatària de la gestió de la llar d'infants municipal Els Petits Gegants, perquè es faci càrrec del servei durant dos cursos més, amb la possibilitat de dues pròrrogues més. La renovació del contracte s'ha aprovat, en el marc del darrer ple ordinari d'aquest mandat, amb els vots favorables de l'equip de govern (ERC), l'abstenció del grup que lidera Marc Barbens (fins ara Junts per Solsona) i el posicionament contrari d'Alternativa per Solsona-CUP, que advoca per una gestió directa de l'escola bressol.

Incoop, al capdavant de la gestió d’Els Petits Gegants des del 2019, ha estat l'única empresa que s'ha presentat a la nova licitació convocada per l'Ajuntament. Ho ha fet amb una oferta econòmica anual de 283.355 euros (sense millores econòmiques respecte del preu de licitació), "però amb diverses millores en els serveis puntuables, amb sessions i tallers formatius per a l'entorn familiar o amb més suport en els casos d'infants amb necessitats educatives especials", ha posat en relleu l'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert.

Durant el ple els diferents grups polítics han exposat crítiques envers el procés de renovació del contracte. El regidor a l'oposició Marc Barbens, que fins ara representava el grup de Junts per Solsona, però en les pròximes eleccions es presenta amb la candidatura independent Treballem per Solsona, ha considerat que el contracte s'hauria d'haver treballat amb antelació "per evitar que les famílies es matriculin sense saber qui prestarà el servei". També ha afegit que s'hauria hagut de dividir el contracte en lots per afavorir la participació de petites i mitjanes empreses.

Per la seva part, Òscar García, en representació d'Alternativa per Solsona-CUP, ha reivindicat la necessitat d'estudiar una gestió directa del servei de la llar d'infants, "tenint en compte que l'Ajuntament ja té experiència amb la gestió directa d'altres serveis com els funeraris". En aquest sentit, ha lamentat que el govern local no hagi donat l'opció de debatre-ho i ha mostrat incomprensió per la contractació del servei "sense un estudi econòmic i financer que evidenciï que el model de gestió escollit és el més viable".