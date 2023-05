"El Camp del Serra del futur s'ha d'idear entre tots"

Elis Colell (Solsona, 1968) s'estrena en les pròximes eleccions municipals del 28-M com a candidata de Junts per Catalunya a Solsona. Coneguda per la seva implicació en diverses entitats locals, Colell afronta el repte amb optimisme i confiança per aconseguir trencar la majoria d'ERC a l'Ajuntament, en uns comicis que també estaran marcats per la divisió de l'espai postconvergent amb la presentació d'una nova candidatura per part de Marc Barbens, que fins ara era el portaveu de Junts per Solsona.

En aquesta campanya electoral s'estrena com a candidata.

Són uns dies que estic vivint amb molts nervis, però també amb molta il·lusió. Hem creat un equip fantàstic amb gent que té moltes ganes de treballar i de canviar el rumb d'una Solsona que, des dels últims anys, es troba estancada i sense projectes atractius a llarg termini. Nosaltres volem ajudar a canviar aquesta dinàmica.

Considera que la divisió de l'espai postconvergent a Solsona en dues llistes els afectarà en els resultats?

Possiblement, tindrà un efecte en els vots, però això no ens ha condicionat a l'hora de treballar. Per a nosaltres, el millor resultat seria aquell que ens permetés ser decisius a l'hora de formar govern a la ciutat per tal de poder tirar endavant els nostres projectes. De possibles pactes no n'hem parlat, caldrà valorar-ho amb els resultats sobre la taula.

Un dels projectes que porten en el programa és el Camp del Serra. Com s'ha de començar a definir?

El Camp del Serra és un espai immens que ha d'estar connectat a la ciutat. La nostra idea és iniciar un procés participatiu per començar a definir quins usos volem donar a aquest espai que es pot convertir en una gran zona d'esbarjo, de passeig i de reunió per als veïns. El parc l'hem d'idear entre tots, per això cal anar a buscar la ciutadania per implicar-la des del primer moment, ja que els resultats de les decisions que es prenguin ara tindran un impacte en les pròximes dècaddes, quan es culmini un projecte que s'haurà de fer per fases.

Tenen altres propostes pels barris més perifèrics de Solsona?

Si parlem de barris perifèrics, és important parlar de les masies del Vinyet. Per canviar la sensació d'abandonament que sovint exposen els veïns de la zona, hem de garantir que tinguin accés als mateixos serveis que la resta de ciutadans. Al mateix temps, cal impulsar un pla de millora dels camins per reforçar-ne la seguretat i renovar la senyalització de les cases que, en molts casos, es troba deteriorada, fet que complica l'accessibilitat a la zona.

El seu grup demana un reforç de la neteja viària. Solsona està bruta?

Nosaltres pensem que sí. El porta a porta ha suposat una gran millora en el reciclatge, però també ha incrementat la brutícia als carrers, de forma que cal tapar alguns d'aquests forats del nou sistema reforçant la neteja viària. També pensem que s'hauria de replantejar la recollida de la fracció del vidre, que genera un soroll excessiu per alguns veïns. I un altre dels punts importants és que cal reduir l'incivisme a la via pública perquè hi hagi una millor convivència.

L'habitatge és altre dels problemes que es proposen resoldre.

Evidentment, no podem parlar de la proposta de Junts sense parlar de l'habitatge. Es tracta d'un dels principals problemes actuals i ens hi hem de posar tots per trobar les millors solucions. En aquest sentit, cal parlar amb promotors privats i amb organismes com Incasol per tal d'incrementar el parc públic d'habitatge a Solsona, que es troba estancat des del 2008. De fet, es podrien plantejar subvencions per a la rehabilitació de pisos antics des de l'Ajuntament a canvi d'una cessió temporal per a afavorir el lloguer social.

Com plantegen millorar l'atenció sanitària dels solsonins?

La millora de la sanitat és un tema que ens preocupa. Com a grup, considerem que l'Ajuntament ha de tenir veu en la gestió d'un organisme com el Centre Sanitari per garantir que el seu traspàs a Salut no suposi una retallada de serveis i especialitats i que s'inverteixin bé els recursos. Nosaltres ens marquem com a prioritat donar sortida a una de les reivindicacions històriques del centre, que és la creació d'un heliport que permeti efectuar els trasllats d'emergència i estigui disponible cada dia durant les 24 hores.

De quina forma volen potenciar el Carnaval i la resta de tradicions de Solsona?

El nostre propòsit és anar més enllà del projecte per crear una Casa del Carnaval de Solsona i consolidar un centre d'interpretació sobre la festa del carnaval en global. Pensem en un lloc que reculli el patrimoni de la festa solsonina, però també de la resta de carnavals del món. Això permetria portar visitants a Solsona al llarg de l'any amb el Carnaval com a teló de fons. També pensem que cal reclamar que el Carnaval de Solsona es declari Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, seguint l'exemple de la Patum de Berga.