El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i la Universitat de Girona (UdG) han desenvolupat una aplicació mòbil per fer un seguiment de l’activitat de vespa asiàtica arreu del territori català. L’aplicació s’ha creat en el marc del projecte Alerta Velutina, que té una durada de tres anys i és finançat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya a partir del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.

Actualment, el grup de recerca en Biologia Animal de la UdG està investigant l’impacte que exerceix la vespa asiàtica en colònies d’abella de la mel. La recerca es fa en col·laboració amb professionals de l’apicultura, el CTFC, la Diputació de Girona i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Els resultats obtinguts fins ara posen de manifest que existeix una enorme variabilitat en la pressió de la vespa asiàtica (Vespa velutina) al llarg dels mesos, entre anys i entre zones diferents. «Fins ara no disposàvem d’una eina que ens permetés recopilar aquestes variacions en un territori relativament extens; sí que hi havia aplicacions mòbils i pàgines web per registrar l’observació d’individus o nius de vespa asiàtica, però no una eina adreçada al sector apícola», explica la investigadora de la Universitat de Girona Núria Roura.

L’aplicació desenvolupada pel projecte Alerta Velutina és «una eina pràctica» per al seguiment de l’activitat de la vespa asiàtica en explotacions apícoles, dirigida al sector apícola i a gestors. Amb l’aplicació i la pàgina web, l’equip investigador i els apicultors podran fer un seguiment de forma periòdica de l’activitat de la vespa asiàtica en els abellars i tenir-ne un control exhaustiu de les variacions temporals en ruscos distribuïts arreu del territori català.

L’aplicació mòbil, que està disponible per a Android i iOS, permet als apicultors registrar els assentaments (localització municipal, nombre d’arnes, mesures de control de vespa asiàtica, entre altres) i iniciar comptatges de vespa asiàtica. A més a més, cada apicultor o persona que participi en el projecte podrà consultar les dades pròpies a través de la mateixa aplicació o la web, i comparar els diferents assentaments així com l’evolució de la vespa en forma de gràfic. En participar-hi molts apicultors de diferents punts de Catalunya, es podrà obtenir una informació global en temps real de l’expansió de la vespa en el territori i l’activitat que hi ha a cada lloc.

L’aplicació mòbil i la pàgina web es van presentar divendres passat en el marc de la jornada Enemics de l’abella de la mel: varroa o vespa asiàtica?, a l’Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners, organitzada per la UdG i el CTFC. Durant la jornada es van exposar els primers resultats del projecte Alerta Velutina i es va posar de manifest l’impacte que pateix el sector apícola per part de dues espècies invasores: la vespa asiàtica i la varroa.

La varroa (Varroa destructor) és un àcar paràsit introduït accidentalment a Europa els anys 80 i actualment es considera una de les plagues més greus que afronta el sector apícola a escala mundial, ja que debilita i causa la mort de les colònies d’abella de la mel. Aquesta situació es veu agreujada per la recent introducció de la vespa asiàtica, la qual exerceix una pressió addicional durant els mesos de tardor que, en molts casos, posa en risc la supervivència de les colònies durant els mesos d’hivernada.