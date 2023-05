La majoria dels candidats a l'alcaldia de Solsona que van participar en la porra de les eleccions municipals del 28-M, organitzada per Regió7, van pronosticar que Esquerra Republicana seria la força guanyadora, però sense majoria absoluta. Entre els participants, la cap de llista de Junts per Solsona, Elis Colell, i el portaveu del PSC al municipi, Mohamed El Mamoun, van ser els únics que van encertar els 5 regidors de la formació republicana.

L'alcaldessa en funcions i candidata d'ERC, Judit Gisbert, també es va mullar en els resultats. En el seu cas, donava 6 regidors al seu partit i situava la CUP com a segona força amb 3 regidors, per davant de Junts i Treballem per Solsona, a qui donava 2 regidors. Gisbert va encertar que el PSC quedaria fora de l'Ajuntament.

La portaveu de Junts a Solsona, Elis Colell, augurava un millor resultat per al seu partit, amb 4 regidors, però situava ERC com a primera força, amb 5 regidors. La resta de regidors els distribuïa de la següent manera: CUP 3/ Treballem per Solsona 1.

El cap de llista de Treballem per Solsona, Marc Barbens, també pronosticava un millor resultat per als seus. Donava 4 regidors a Treballem per Solsona, els mateixos que a ERC, però especificant que el seu partit guanyaria les eleccions en nombre de vots. Pel que fa a la resta, feia aquest pronòstic: CUP 2/ JUNTS 2/ PSC 1.

L'alcaldable d'Alternativa per Solsona-CUP, Pilar Viladrich, se situava com a segona força amb 3 regidors, per darrere d'ERC, a qui donava 6 regidors. La seva porra amb la resta de partits va ser aquesta: JUNTS 2/ TREBALLEM PER SOLSONA 1/ PSC 1.

El socialista Mohamed El Mamoun va fer diana amb els 5 regidors d'ERC, però es va equivocar anticipant els 3 regidors per al seu partit, que no ha aconseguit representació a l'Ajuntament. Per la resta de forces, feia aquest pronòstic: CUP 2/ JUNTS 2/ TREBALLEM PER SOLSONA 1.

El candidat del PP a Solsona, Ramon Ribalta, preveia que el seu partit obtindria 1 regidor, però finalment tampoc va assolir els vots suficients per entrar al consistori. La seva distribució dels regidors era la següent: ERC 4/ JUNTS 3/ TREBALLEM PER SOLSONA 3/ PP 1/ PSC 1/ CUP 1.

Finalment, el representant de Vox, Jordi Peña, feia aquest pronòstic: ERC 4/ TREBALLEM PER SOLSONA 4/ JUNTS 2/ CUP 1/ PP 1/ VOX 1.