Gisbert inicia una nova etapa amb el repte de «cercar el consens»

L'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, va entrar ahir per la porta de l'Ajuntament amb la sensació d'iniciar una nova etapa en un entorn que ja li resulta molt familiar. El càrrec no li ve de nou, ja que fa dos anys va agafar el relleu de l'exalcalde David Rodríguez, després de la seva renúncia. No obstant això, sentia l'emoció d'exercir per primera vegada el paper de batllessa després de ser elegida democràticament pel poble i amb alguns reptes nous al endavant, com ara l'entesa necessària amb el seu soci de govern, la CUP.

"La sensació que tinc és de reprendre la feina que vaig deixar divendres, però soc conscient que les circumstàncies són unes altres", destacava ahir des del despatx d'alcaldia. Es tracta d'una sala situada a l'ala est de l'Ajuntament on passa la major part d'hores de la seva jornada, i ahir no va ser una excepció. "La feina és la mateixa que qualsevol altre dia, és important que l'administració no s'aturi mai, per això totes les reunions d'avui ja les tenia programades", apuntava mostrant la seva agenda plena de compromisos.

En aquest sentit, assegurava que des de primera hora es va posar a treballar amb la normalitat de sempre. No van caldre presentacions amb el personal de la casa ni tampoc un reconeixement de l'espai. Per això es qüestionava com deu viure el primer dia un alcalde o alcaldessa que entra per primera vegada a l'Ajuntament. En el seu cas, tot va ser de forma progressiva, ja que primer va ser regidora i, més tard, va assumir l'alcaldia a mig mandat, "fet que va permetre que hi hagués un període de traspàs amb el David que em va anar molt bé per entendre el funcionament del càrrec".

Amb el rodatge que li ha aportat aquests dos anys d'experiència, ahir va viure una jornada de treball "molt similar a la resta de dies" en què va dedicar una part del matí a participar en la reunió setmanal que mantenen per videoconferència amb l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, i la directora de l'Agència de Desenvolupament Local, Glòria Domínguez, així com a reunir-se amb el tècnic d'educació per preparar-se pel Consell Escolar que es va celebrar a la tarda. "Els matins sempre estan més atapeïts de trobades i reunions que s'encadenen una darrere de l'altre, però a la tarda el ritme de l'Ajuntament s'alenteix i puc dedicar-me a treballar per tot el que se m'encomana", comentava.

De fet, un dels canvis que es proposa per a aquest mandat és poder-se dedicar més a l'alcaldia, alleugerint-se la feina que fins ara assumia com a responsable de diverses regidories. Això ha de quedar definit en el nou cartipàs municipal, que s'ha d'aprovar en les pròximes setmanes. "Aquesta és una de les grans prioritats per tal de garantir que la feina de l'Ajuntament no s'aturi", assegurava Gisbert, que alhora mostrava una actitud positiva davant del canvi d'escenari que els ha dut a formar un govern de coalició amb la CUP. "Fins ara, la majoria absoluta ens donava la tranquil·litat de poder impulsar els canvis que crèiem necessaris, però ara caldrà arribar a consensos i aquest debat ens pot enriquir a tots", posava en relleu.

Després de viure una campanya electoral intensa i de les setmanes de negociacions per arribar a un acord de govern, reconeixia que té la intenció d'aprofitar com mai les vacances per estar amb els de casa. De fet, al seu despatx, un dels pocs objectes personals que hi té és una fotografia del seu marit i la seva filla. "Durant aquests dos anys, no m'he atrevit a tocar gairebé res del despatx d'ençà de la marxa del David, però ara cada vegada me l'aniré sentint més meu", confiava.