La Setmana de la Gent Gran de Solsona es va tancar aquesta setmana amb la seva cita més multitudinària, la Festa d’homenatge a la gent gran, que va arribar a la 42a edició. Hi van participar unes 380 persones, que van ser servides per una quarantena de voluntaris. L’acte, que es va celebrar a la Sala Polivalent, va estar presidit per alguns dels membres de la nova corporació municipal, com ara l’alcaldessa, Judit Gisbert, i el regidor Joan Parcerisa.

Entre les novetats més destacades, enguany la Setmana de la Gent Gran ha inclòs l’exposició Anem de bodes, una mostra de fotografies, vestits i altres elements nupcials anteriors als anys 80; un bingo musical organitzat per l’associació Giga; una xerrada sobre les persones LGTBIQ+ impartida per l’escriptor i activista Jordi Lozano, ‘Jordi Petit’ i una altra sobre l’experiència de la gent gran a càrrec de la doctora en Psicologia Maria Jesús Comellas; un laboratori de lectura sobre històries d’avis; un visita al Zoo del Pirineu i una passejada comentada al nou espai natural de les basses del riu Negre. La Setmana de la Gent Gran és organitzada per la regidoria d’Afers Socials, per mitjà dels Serveis Socials i el Consell de la Gent Gran de Solsona.