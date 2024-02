El Brut i la Bruta de Torà celebra el 30è aniversari dels seus gegants en l'edició d'aquest any, que es farà els propers 2 i 3 de febrer. Aquesta festivitat actualment està associada al Carnaval, tot i que se sol celebrar el cap de setmana d'abans. Enguany tindrà lloc la 35a edició, en què es presentarà un nou gegant i Buhos hi actuarà com a cap de cartell, acompanyat també de la Banda Neon.

Un dels plats forts de la festa d'aquest any és que es presentarà un nou gegant que s'incorporarà als vuit amb què compten actualment: el Brut, la Bruta, el Bonic, la Bonica, el Constantí, el Sargentet, el Brutet i la Bruteta. Com assegura l'associació organitzadora, l'últim gegant es va presentar l'any 2017 i, com tots els altres, el nou personatge tindrà els braços mòbils, representarà alguna persona de la població i ha estat fet pel Taller d'Escultura Casserras de Solsona. La festa començarà el divendres 2 de febrer amb el Carnaval de l’Escola i la Nit del Constantí. El matí del dissabte estarà dedicat als més petits amb el Carnaval Infantil amb l’espectable d’en Jaume Barri i a la tarda tindrà lloc el pregó de Carnaval amb ballet i la rua de Carnestoltes, acompanyats amb la Xaranga Damm-er que acabarà amb una botifarra popular i el Bingo Brut. Per acabar, tindran lloc els concerts musicals de Buhos i Banda Neon. Aquesta celebració té el seu origen en l'antiga festa de la LLordera que se solia fer el Dijous Gras i els seus inicis es remunten a mitjans del segle XVIII. Des de llavors, la festa ha anat evolucionant, tot i que encara es mantenen alguns fets característics de la tradició original.