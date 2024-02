Solsona s'aboca al seu carnaval amb Llucià Ferrer com a Mata-ruc d'honor

Aquest any el periodista i presentador del programa de TV3 «Atrapa'm si pots», Llucià Ferrer, ha estat el Mata-ruc d'Honor del Carnaval de Solsona d'enguany, un càrrec que va exercir ahir, dia en què tota la capital solsonina és envaïda per l'esperit carnavalesc. La identitat de l'afortunat s'ha mantingut com una incògnita ben guardada que no s'ha revelat fins al moment que marca el guió de la festa. Ferrer ha arribat a la tarda i ha participat també en actes de la nit. En acabat, ha tingut lloc el ball de gegants, que, com és habitual, ha aconseguit omplir d'assistents la plaça Major de la ciutat.

La seva proclamació s'ha dut a terme un cop acabada la rua de disfresses i s'ha fet seguint l'estil del «Atrapa'm si pots». A través d'una sèrie de preguntes que el públic havia d'encertar van sortir a la llum algunes anècdotes sobre Ferrer, com que el primer sou que va rebre a la seva vida va ser a partir de la venda de cireres que collia de l'hort de casa quan tan sols era un infant, o bé que en la seva joventut va arribar a ser un molt bon jugador de bàsquet. A l'acte també hi han assistit el Carnestoltes del 2024, el solsoní Marc Torra, qui forma part de la colla gegantera i és cocreador de la comparsa la Valla, i membres de la junta. La seva rebuda ha estat al voltant de dos quarts de cinc de la tarda i tot seguit ha participat en algunes de les activitats que les comparses solsonines havien preparat en el marc del conegut com a Mercat de Divendres.

Un cop finalitzada la proclamació, s'ha fet la tradicional bramada i, en acabat, s'ha fet el ball de gegants a la mateixa plaça Major. El nucli antic de Solsona s'ha omplert de gom a gom per veure tots els gegants del Carnaval ballar junts, al ritme de les cançons que han tocat l'Orquestra Patinfanjàs. Com ben és sabut pels assistents, els gegants tenen extremitats mòbils que en girar poden colpejar a aquells que es troben més a prop. Tot i això, aquest fet no ha semblat importar als solsonins que, rodejaven i ballaven ben a prop seu, sense importar-los les conseqüències.

Un altre dels actes més representatius del Carnaval solsoní ha estat la penjada del ruc, que, un any més, ha aconseguit omplir la plaça de bat a bat per veure l'animal de cartó pedra ascendint per la torre de les Hores. Al ritme del tradicional himne A Solsona bona gent, tocat per l'Orquestra Patinfanjàs els assistents han fet bullir aquest tram del nucli antic. Tot i això, la penjada d'aquest any ha variat amb la d'edicions anteriors, a causa de l'actual situació de sequera. Com va estipular el consistori, el ruc tan sols podrà pixar en aquest acte i els veïns d'aquest carrer no podran llençar aigua, com és típic.

Durant la tarda, també s’ha organitzat la inauguració del Monument al Portal del Camp, anomenat com MIA (Monument d'intel·ligència artificial), amb la presència també del Mata-ruc d'Honor d'enguany. A més, es va estrenar l'exposició del Carnaval que restarà a l'Ajuntament des d'avui i fins al pròxim dimarts dia 13 de febrer. Aquesta es podrà visitar des de les 11 a la 1 del migdia i de les 4 a les 7 de la tarda durant aquests quatre dies.

El dissabte de Carnaval també ha comptat amb activitats destinades als més petits. Durant el matí, s'ha fet el concurs de K-Tifes que, tot i que estava previst fer-lo al Vall Calent, es va acabar fent a la sala polivalent a causa de les pluges. L'acte ha consistit a fer catifes pintades amb guixos de colors al terra.

La rua de disfresses

Un altre dels plats forts de la jornada ha estat l'arribada de les comparses, la tradicional rua en què els solsonins deixen les seves bates per posar-se disfresses. El recorregut s'ha iniciat a la carretera de Torà i ha fet la volta a la plaça del Camp. Tots els participants, amb les seves respectives comparses, han animat a tots els assistents que s'han reunit a banda i banda del recorregut. Pel que fa a les disfresses, no hi han faltat les Barbies, exercint totes les professions que es puguin imaginar, jugadores del Barça, cotxes de xoc i, fins i tot, policies i radars de vehicles. L'influència del cinema arriba molt lluny.

Un programa complet

Al migdia s'ha fet el dinar de comparses, organitzat per les TIF, Rovellons i Empalmats, que portava per nom Barbiecue. L'àpat, per tant, estava tematitzat de la Barbie, un personatge que ha tingut un boom als Carnavals d'arreu per l'estrena de la seva pel·lícula l'any passat.

A més, un cop passades les 11 de la nit, Solsona va acollir una gran varietat de concerts musicals. En primer lloc, va tocar Pascual i els Desnatats a la plaça Major. A continuació, amb motiu de l’Olímpics Fest de l’any 2024, es va fer el concert del grup Versiones Carajilleras i, per acabar, la sala polivalent de la ciutat va acollir a Brams, Gestrudis i Pink Machine, els espectacles que eren cap de cartell de la festa i que van omplir el recinte des de les dues que van començar i fins ben entrada la matinada.