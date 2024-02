La nova infraestructura que ha de millorar el servei de fibra òptica als municipis de la Vall de Lord ja ha estat finalitzada i està en funcionament, com ha assegurat Telefònica a Regió7. Els alcaldes de Sant Llorenç de Morunys, Francesc Riu i de la Coma i la Pedra, Gerard Bajona, els principals municipis que notaran els resultats de la nova instal·lació, han valorat molt positivament la finalització de les obres. Tot i això, es mostren expectants per veure si realment aconsegueixen aturar els problemes recurrents de fibra que hi ha hagut a la zona durant els últims mesos.

Aquest nou model consisteix en dues línies que provenen de Berga: una passa per la Seu d'Urgell i arriba fins a Lleida i l'altra connecta la capital berguedana amb la Seu d'Urgell a través de Manresa. D'aquesta manera, si una d'aquestes línies falla, l'altra podrà seguir abastint de connexió a Internet a la zona de la Vall de Lord. En un inici, les obres havien d'estar enllestides al desembre, però s'han acabat endarrerint fins a gairebé a mitjan febrer. Els alcaldes dels dos municipis, Gerard Bajona i Francesc Riu, esperen que a partir d'ara millori la situació, perquè amb l'anterior model de fibra se sovintejaven els problemes de connexió que, en molts casos, van deixar a molts veïns i negocis del territori sense accés a la xarxa durant hores, com durant el pont de la Puríssima.