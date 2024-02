Els infants solsonins han rebut aquest dilluns al migdia les claus de la ciutat i, per un dia, s'han apoderat del Carnaval. Centenars de nens i nenes han rebut el rei Carnestoltes amb tota la comitiva de carrosses. Han entrat per la carretera de Torà i han continuat fins a la Plaça del Camp, on s’ha fet el sermó i els balls. També s'ha fet la tradicional penjada del ruc petit a la Torre de les Hores, que ha quedat col·locat al costat del ruc gran, que es va penjar dissabte. Tots els actes del Carnaval dels grans concentrat en un sol dia i on només els petits són els protagonistes. I, per a molts, avui és el millor dia. “Són dies de disbauxa i avui la festa és per a nosaltres”, explica la Clara Guilanyà, que avui ha fet de rei Carnestoltes.

“Sóc molt carnavalera. M’encanta el Carnaval i avui és un gran dia”. Així és com la solsonina Arlet Casals ha explicat a l’ACN com se sent el dia del Carnestoltes Infantil. La festa reprodueix en un sol dia tots els actes de l’edició dels grans, que dura una setmana. I la clau de l’èxit és que se cedeix als nens el protagonisme de tots els actes. Entre ells, el sermó, que els infants s'han encarregat de llegir davant dels assistents. Sense oblidar la sàtira i, com cada any, el text ha comptat amb la col·laboració d'alumnes de totes les escoles de la comarca. Enguany, el sermó ha fet referència a temes d’actualitat com la sequera, l’entrada de Torà i Biosca a la comarca o l’elevat preu de l’oli. El punt àlgid, però, ha arribat amb la tradicional penjada del ruc a la Torre de les Hores. Igual com passa amb la festa per adults, l'acte ha reunit centenars de solsonins que s'han aplegat a la plaça del Ruc per entonar la cançó 'A Solsona, bona gent' mentre pujava l'animal de cartró-pedra penjat del coll. La tradició prové d'una llegenda que diu que a Solsona van enviar un ruc a menjar-se les herbes que creixien al campanar però com que l'entrada era molt estreta, els encarregats van decidir pujar l'animal penjat del coll. El Carnaval infantil seguirà aquesta tarda amb el concurs de disfresses i el correfoc. Dimecres es posarà el punt final a la festa quan, primer els petits i, després els grans, tornaran a baixar el ruc de la Torre de les Hores.