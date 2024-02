A Solsona ja s'ha col·locat el segon tauler de jocs al parc de la plaça de l'U d'octubre, gairebé un mes i mig més tard de la instal·lació d'un altre element semblant a la plaça del Camp. Amb aquesta acció queda enllestida la iniciativa que va emprendre la regidoria d'Infància del consistori solsoní, per tal de fomentar la pràctica de jocs que afavoreixen el desenvolupament cognitiu dels nens i nenes a peu de carrer. El nou mobiliari, però, presenta una taula d'escacs, una de parxís i una altra de tres en ratlla, a diferència de la que es va col·locar el passat mes de desembre, que està dissenyat exclusivament per jugar a escacs.

Com va assegurar la regidora de l'àrea, Pilar Viladrich, quan es va instal·lar el primer tauler, aquesta iniciativa també pretén facilitar «les relacions entre infants i gent gran» i que esdevinguin espais «de trobades intergeneracionals». A més, la nova taula de jocs està adaptada perquè també pugui ser utilitzada per persones invidents, ja que compten amb informació en braille. L'actuació es va adjudicar a Garden Center Ejea per un preu de 1.158 euros.

Petició del Consell d'Infants

Aquest procés es va iniciar quan el Consell d'Infants i Adolescents de Solsona va fer una demanda al consistori per tal d'ampliar el mobiliari dels parcs de la ciutat i que no estiguessin adreçats únicament a la «petita infància», com fins ara. A més, algunes famílies de la ciutat aficionades als escacs també van fer arribar aquesta petició a l'Ajuntament. «Gairebé totes les escoles tenen els escacs com a activitat extraescolar i, per tant, aquesta actuació reforça l'aposta de les AFA», com va explicar Viladrich el desembre passat.

La regidoria d’Infància i el Club d’Escacs L’Elefant han estat en contacte, ja que tenien la intenció de coorganitzar alguna activitat un cop les dues taules estiguessin instal·lades. Una de les opcions que contemplaven era una exhibició de partida a cegues, tot aprofitant que a la ciutat hi viuen un jugador amb el títol de gran mestre internacional i un altre, que té el de mestre internacional.