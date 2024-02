Durant la nit del passat dissabte del Carnaval de Solsona, un home va ocasionar tres actes vandàlics pel nucli antic de la ciutat. Concretament, va trencar l'aparador de vidre de tres recintes: el de la seu del PSC, d'una barberia que està situada al carrer de Sant Llorenç i la porta del Consell Comarcal del Solsonès. Com ha assegurat l'alcaldessa de la ciutat, Judit Gisbert, l'autor dels fets va ser detingut la mateixa nit pels Mossos, que van actuar molt ràpidament.

«A causa del seu estat d'embriaguesa, l'individu va ocasionar algun incident a la plaça Major», com ha apuntat Gisbert a Regió7. A mesura que va marxar és quan va començar a trencar els vidres dels tres locals del nucli antic. En aquell moment, ja s'havien notificat als Mossos, que van assistir al lloc dels fets per detenir-lo. Durant l'actuació, l'alcaldessa ha assenyalat que l'home també va propinar diversos cops al cotxe del cos policial, causant-li certs desperfectes.

Tot i això, Gisbert ha explicat que el consistori no vol que aquest fet opaqui «el correcte desenvolupament que està tenint la festa fins ara». La seva valoració del Carnaval és positiva, ja que durant els quatre últims dies la ciutat va acollir a un gran nombre d'assistents, tant locals com d'altres municipis, i de tots ells «tan sols una persona», l'autor dels fets, va causar problemes.

Pel fet que el Carnaval de Solsona és una festa de grans dimensions, hi havia desplegament de Policia Local, Mossos i del SEM arreu de la ciutat, tant pels carrers com també a la sala polivalent, on es van realitzar els concerts musicals, com ha recordat l'alcaldessa.