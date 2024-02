Després d'una intensa setmana de Carnaval, els solsonins han dit adeu a la seva preuada festa. El regnat del Carnestoltes d'enguany, Marc Torra de la comparsa de la Valla, ha arribat a la fi a causa de la seva fictícia mort, coincidint amb el Dimecres de Cendra. La plaça Major s'ha omplert per darrer cop per fer la vetlla i el comiat del cèlebre personatge, que ha estat transportat amb una carrossa pel nucli antic de Solsona, abans de la seva cremada.

Com és tradició, la família de l'Associació Nacional d'Ex-Carnestoltes de Solsona (A.N.E.C.S.) ha incorporat el seu nou membre que, com han esmentat, «passarà a formar part de per vida de la història de la festa». Torra ha rebut la seva corresponent bata blava i, per tant, s'ha convertit en el matriculat número 151. D'aquesta manera, s'ha unit a l'extens grup d'antics Carnestoltes en què també hi són l'actual alcaldessa de la ciutat, Judit Gisbert, o la primera del grup municipal de Junts, Elis Colell.

Un cop acabat l'acte, la processó ha seguit pel nucli antic de la ciutat al ritme del trist pas que tocava l'Orquestra Patinfanjàs. Alguns dels assistents a la plaça l'han seguit mentre encenien la seva pròpia espelma, d'altres han optat per acurtar el camí i anar fins a l'Escola Arrels secundària, on ha tingut lloc la cremada de la figura del Carnestoltes i el posterior castell de focs. Així s'ha donat la festa per acabada. En acabat, també s'ha despenjat el ruc que ha restat al cim de la Torre de les Hores des del passat dissabte.

Durant el matí, els membres de l'Associació de festes del Carnaval de Solsona han visitat alguns espais públics com la sala de plens de l'Ajuntament i el Consell Comarcal per anunciar la mort del Carnestoltes. Com han manifestat, «va anar a treure 500 valles i 499 li van caure a sobre», fent broma amb la comparsa a què pertany Torra.

A la tarda, els més petits de la ciutat també s'han pogut acomiadar de la seva festa amb la baixada de gegantons amb l'Orquestra Petitsfanjàs i la retirada del ruc infantil, que es va penjar el passat dilluns.