Els tres municipis que conformen la Vall de Lord porten sense servei de pediatria des del passat mes d’octubre de 2023, a causa que la baixa mèdica del responsable d’aquesta àrea encara no s’ha cobert. El Consultori Mèdic de Sant Llorenç de Morunys, gestionat pel Consell Comarcal del Solsonès, és el centre que s’ocupava d’atendre els infants del municipi, però també els de la Coma i la Pedra i els de Guixers. Davant d’aquesta situació, diverses famílies s’han organitzat per demanar que es posi solució a aquest problema que «ja dura des de fa mesos i que complica la vida» als habitants d'aquesta «zona rural i de muntanya».

A causa d’aquesta situació, durant els darrers mesos els més de 1.400 habitants de la Vall de Lord han hagut de recórrer al Centre Sanitari del Solsonès, que està situat a Solsona. Tot i això, en casos d’urgència, bona part dels afectats s’han vist obligats a traslladar-se fins a Manresa, a més d’una hora en cotxe, o a Berga, que comporta un trajecte de «45 minuts per carretera de corbes», per ser atesos, com van apuntar les famílies.

L’alcalde de Sant Llorenç de Morunys, Francesc Riu, va manifestar a Regió7 que van formalitzar una queixa al Consell Comarcal del Solsonès perquè es posés una solució a aquest assumpte al més aviat possible. A més, va explicar que, segons li consta al consistori, la raó per la qual no s’ha pogut substituir la plaça de pediatria del municipi és per «l’escassetat de professionals» que hi ha en aquest àmbit de la medicina, un problema «bastant generalitzat».

Fins al passat mes d’octubre, el consultori mèdic de Sant Llorenç oferia el seu servei de manera quinzenal i, en els casos que ho requerien, el professional solia dirigir els usuaris al centre sanitari de Solsona. El problema, però, recau en el fet que a la capital de comarca el servei de pediatria el prestava el mateix responsable que a la Vall de Lord, com van destacar les famílies afectades. D’aquesta manera, durant un període de temps, que va coincidir també amb la baixa d’un altre professional d’aquest àmbit, la comarca no comptava amb cap especialista en l’atenció mèdica d’infants.

Les famílies també van traslladar al diari que aquesta problemàtica es va accentuar encara més durant el pic de virus respiratoris dels últims mesos. En aquest context, el centre sanitari del Solsonès va haver d’enviar molts afectats a Manresa a causa de la saturació dels serveis mèdics.