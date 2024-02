L'Ajuntament de Solsona ha estrenat la nova aplicació mòbil Solsona 24/7, que concentra en un mateix espai digital els recursos municipals que més utilitzen els habitants de la ciutat. L'app compta amb un portal de notícies del consistori, mostra l’agenda cultural, té la capacitat d'enviar avisos d'interès a l’instant als usuaris i fomentarà la participació ciutadana amb la comunicació d’incidències. Com ha assegurat l'alcaldessa, Judit Gisbert, aquesta iniciativa permetrà a l'Ajuntament arribar més fàcilment a la ciutadania i també a la inversa.

Un dels principals àmbits que promourà aquesta nova aplicació serà el de la participació, per exemple, a través de la integració de la plataforma Solsona Soluciona amb un format renovat. Aquesta eina seguirà permetent que els ciutadans puguin notificar deficiències o mancances del dia a dia relacionades amb l’enllumenat públic, el mobiliari urbà, el paviment, el servei de neteja, els embornals o la senyalització, entre d’altres a l'Ajuntament. A més, inclou informació sobre la recollida de residus i informacions obituàries.

Una de les principals peculiaritats de la plataforma és que farà que els seus usuaris rebin avisos i notificacions a l’instant, en cas que hi hagi interrupcions en el subministrament de l’aigua, talls de circulació en alguna via, canvis en la recollida de residus o altres contratemps. Aquests, s’enviaran de manera segmentada, per tal que els veïns de Solsona només rebin la informació que els repercuteixi en funció de la zona on viuen. Per aquest motiu, el consistori ha destacat la importància de registrar-se facilitant les dades de contacte i adreça en accedir a la plataforma.

A la presentació hi han participat l'alcaldessa Judit Gisbert, el regidor de Noves Tecnologies, Joan Parcerisa, i el cofundador i director de tecnologia de WeTown, la firma que ha desenvolupat la plataforma, Daniel Fargas. Aquesta acció, que ha tingut un cost de 3.000 euros, respon a un dels compromisos recollits en el Pla de mandat, dins l'apartat de bon govern, que pretén «apropar encara més l’Ajuntament a la ciutadania de forma bidireccional fent més fluida la comunicació, arribar a un públic més ampli quan tinguem noves informacions d’interès i avisos i avançar en la participació ciutadana», segons ha apuntat Gisbert.

Combatre la bretxa digital

Parcerisa ha assegurat que tot i la bretxa digital encara existent, sobretot pel que fa a la població envellida, l'aplicació té un «format clar, senzill i altament intuïtiu». De totes maneres, els tècnics de WeTown i el mateix regidor es passejaran pel mercat divendres vinent, dia 23, per explicar a peu de carrer com descarregar l’app i familiaritzar-s’hi. A més, el mateix dia a les cinc de la tarda la plataforma es presentarà públicament amb l’alcaldessa, al casal cívic Xavier Jounou.