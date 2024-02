Els Divendres de Pensament del Museu de Solsona arriben a la seva desena edició. Enguany, explorant la simbiosi entre la creació artística, les tradicions populars i el territori. Des d’un punt de vista transversal i a través de quatre conferències que tindran lloc en els pròxims divendres, «es desxifraran els diàlegs entre l’alta cultura i l’essència popular».

Les xerrades estaran impartides per Raül Garrigassait, Claustre Rafart, Josep Pedrals i Roger Mas, acompanyat de Maria Moreno. Totes elles s’encadenaran amb la finalitat de submergir els assistents en la matèria, passant per l’estudi de figures com Picasso i Francesc Vicent Garcia (el Rector de Vallfogona), tot analitzant la seva connexió amb l’imaginari popular.

Els coordinadors d’aquest cicle han estat el mateix Garrigassait i Víctor Pérez, el qual està en consonància amb l’exposició que s’inaugurarà al mateix museu el pròxim 14 de març: Picasso. Territori i arts i tradicions populars catalanes. El cicle de xerrades, per tant, «actuarà com a prèvia de l’exhibició» i també s’inclourà dins el programa d’activitats relacionades amb la mostra.