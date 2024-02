Després de més de vint-i-cinc anys al carrer de la Regata, la Policia Local de Solsona es trasllada aquest dijous a les noves dependències habilitades al número 31 del carrer de Llobera, que dona a la plaça de Sant Pere. L’acte inaugural serà divendres a les dotze del migdia, i la ciutadania podrà conèixer les instal·lacions en una jornada de portes obertes que començarà a les deu del matí i continuarà de quatre a sis de la tarda.

A banda de les autoritats locals i representants dels cossos i serveis d’emergència de Solsona, han confirmat l’assistència a la inauguració el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn; el director general de Coordinació de les Policies Locals, Marc Costa, i la cap de la Regió Policial Central, Alícia Moriana. Els parlaments aniran a càrrec de l’alcaldessa, Judit Gisbert, el cap de la Policia Local, Josep Garcia, i el president de la Diputació.

Durant part de la jornada, a més, vehicles de diferents serveis d’emergència, com un camió de bombers, una ambulància i cotxes dels Mossos i la Policia Local, estaran estacionats al Vall Calent, prop del nou garatge del cos policial municipal, perquè els infants els puguin espiar per dins.

Sortida pel Vall Calent

La Policia Local de Solsona, integrada per catorze efectius, ha ocupat des del 1998 unes dependències precàries i sense llum natural situades sota l’edifici consistorial, amb accés pel carrer de la Regata, que han quedat clarament petites i obsoletes. El cos passa ara a disposar d’una comissaria a la banda de migdia del nucli antic amb una planta baixa de 143 metres quadrats on hi ha un espai d’atenció al públic, dos despatxos administratius, una sala de reunions i vestidors. Unes escales interiors comuniquen amb una planta semisoterrània d’uns 135 metres quadrats amb sortida al Vall Calent destinada a arxiu, garatge i magatzem. Es considera una distribució funcional i adequada a les necessitats actuals del cos.

Les noves instal·lacions, la rehabilitació de les quals va endarrerir-se després que el concurs quedés desert en dues ocasions a causa de l’increment de preus, han estat projectades per l’arquitecta Montse Farràs i les ha executat Gestió d’Obres i Serveis Sostenibles (GEOSS) per 259.903 euros. L’Ajuntament les ha finançat amb una subvenció de la Diputació de Lleida, que n’ha cobert el 63% del cost, i recursos propis.

Aquest import se suma als 166.000 euros que va costar a les arques municipals l’adquisició de l’immoble el 2019, negociada ja durant el mandat previ (2015-2019) per l’exregidor Ramon Xandri amb la finalitat de dignificar l’espai de treball de la Policia Local.

Un Bé cultural d’interès local

Es tracta de la planta baixa de Cal Font (casa familiar de l’arquitecte August Font, oriünd de Solsona), un edifici catalogat com a Bé cultural d’interès local, ocupada durant molts anys per una entitat bancària, i el semisoterrani amb un pas sota muralla. En són singulars i elements protegits les façanes pel fet de conservar, en la part superior, els esgrafiats modernistes i sis caps de biga. També està protegit l’àmbit emmurallat que dona al Vall Calent.

Al primer pis, on hi havia hagut l’anterior biblioteca municipal, s’hi ubica l’Agència de Desenvolupament Local. El govern municipal va considerar aquest nou emplaçament estratègic dins el nucli antic, amb proximitat al principal eix comercial, i amb sortida directa dels vehicles policials a una de les vies urbanes circumdants.

Arquitectònicament, un dels principals reptes del projecte, segons assenyala l’arquitecta, Montse Farràs, ha estat la vinculació interior de les dues plantes. Després d’estudiar l’estructura de voltes existent en el sostre del semisoterrani, va optar per la construcció d’una escala al sostre de la volta ja afectada per l’escala adjacent que actualment comunica el carrer de Llobera amb el Vall Calent.