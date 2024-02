A prop d'una cinquantena de treballadors del sector agrari de la Plataforma Pagesa del Solsonès s'han reunit davant de les oficines del DARP de la comarca per entregar un manifest que compta amb 14 reivindicacions que resumeixen les seves principals inquietuds i demandes. Un dels principals punts que han destacat han estat l'excés de burocràcia que han d'enfrontar i la rigidesa de la nova Política Agrícola Comuna (PAC). El director dels Serveis Territorials del Departament d'Acció Climàtica de la Catalunya Central, Manel Armengol, ha rebut els membres de la plataforma i, en acabat, s'ha reunit amb cinc representants.

El sector de la pagesia s'ha mobilitzat a la comarca del Solsonès, com també arreu del país, i s'ha reunit per alçar la seva veu davant de l'oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. El manifest ha posat èmfasi en qüestions com les exigències que se'ls imposa a través de les lleis reguladores, sobretot, pel que fa a temes sanitaris, de sostenibilitat, o de gestió de l'aigua a causa de la sequera. També han demanat una simplificació administrativa dels processos. «No som gestories» argumentava Joan de Freixenet, qui ha llegit el text, qui també va afegir que la burocràcia els «arruïna».

Un cop acabada la lectura, cinc membres de la plataforma han entregat el manifest a l'oficina, on els ha rebut Manel Armengol. El director ha argumentat que, internament, des del Departament estan fent la seva «reflexió sobre què podem fer en aquesta situació, sobretot pel que fa a la qüestió dels preus i de la desconnexió entre l'àmbit urbà i rural». Els representants també han aprofitat per reivindicar la importància de què les persones que dirigeixen aquesta àrea de govern «provinguin del mateix sector i coneguin la professió» per poder legislar d'una manera més adequada i ajustada a la realitat.

Després de lliurar el document a la Cap de l’oficina comarcal, Elisabet Brualla, i la seva posterior inclusió a la base de dades de la institució, els cinc representants de la plataforma han celebrat una reunió a porta tancada amb Armengol per tal de poder traslladar-li les seves queixes, poder intercanviar punts de vista sobre la problemàtica i determinar els punts en què cal treballar. Els pagesos presents, també han assegurat que estan en procés de redactar un altre document que, en lloc de reivindicacions, inclourà possibles solucions per millorar la present situació. Aquest també serà lliurat Departament un cop estigui acabat.