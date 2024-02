La Policia Local de Solsona ha estrenat aquest divendres la nova comissaria situada al carrer Llobera, número 31. El trasllat suposa el pas final d'un projecte que es va iniciar l'any 2019 amb la compra de l'immoble on abans hi havia les oficines de la Caixa i que serveix per dotar la Policia Local d'unes instal·lacions amb més espai destinat als serveis administratius i i a zones d’emmagatzematge de material i amb més connectivitat al nucli antic.

La Policia Local de Solsona, integrada per catorze efectius, ha ocupat des del 1998 unes dependències precàries i sense llum natural situades sota l’edifici consistorial, amb accés pel carrer de la Regata, que han quedat clarament petites i obsoletes. El cos passa ara a disposar d’una comissaria a la banda de migdia del nucli antic amb una planta baixa de 143 metres quadrats on hi ha un espai d’atenció al públic, dos despatxos administratius, una sala de reunions i vestidors. Unes escales interiors comuniquen amb una planta semisoterrània d’uns 135 metres quadrats amb sortida al Vall Calent destinada a arxiu, garatge i magatzem. Es considera una distribució funcional i adequada a les necessitats actuals del cos.