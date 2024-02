Els membres de l'associació de festes del Carnaval de Solsona han lamentat que alguns dels actes que s'havien programat per aquesta última edició «van quedar deslluïts per la pluja», com el canvi de dia en què se celebrava la capta de gegants a la plaça Major. Tot i això, en general l'agrupació ha valorat positivament l'esdevenir de la festa, com també una de les principals novetats que han impulsat aquest any: l'ús de polseres per pagar dins de la sala polivalent. Pel que fa a la venda d'entrades dels concerts, també consideren que hi va haver una molt bona rebuda, tot i que no es van arribar a vendre la totalitat d'entrades.

Enguany, l'associació organitzadora va optar per modificar el dia i hora de la capta de gegants, ja que en edicions anteriors se solia fer el diumenge, coincidint amb les contradanses. Per tant, es va decidir programar-la el divendres 9 de febrer a la nit. La capta, però, no es va poder fer a causa de la pluja, motiu pel qual «els gegants no van poder sortir als carrers». Tot i això, la txaranga que els havia d'acompanyar va tocar als porxos de la plaça Major i va «animar als més valents que estaven sota la pluja». Una altra de les novetats va ser l'ús d'uns braçalets amb què els assistents a la sala polivalent podien pagar les seves consumicions. Aquesta iniciativa «va aconseguir agilitzar les cues a la barra i a les màquines de ruquets», sumat al fet que van facilitar el procés «d'aprofitar les monedes que els quedaven d'anys anteriors», com van apuntar els membres de l'associació. Les entrades pels concerts i altres activitats que es van fer a la sala polivalent no es van arribar a vendre completament, excepte pel ball d'assaig del diumenge 4 de febrer. La capacitat màxima que podia assumir el recinte en aquests actes era de 1.700 persones i, segons els organitzadors, tant el divendres com el dissabte van quedar-se «a poques entrades» d'arribar a l'aforament complet. Altres actes que es van organitzar com la Kina i el sopar de comparses es van arribar a esgotar les entrades disponibles, tot i que en aquests casos el nombre era més limitat. Amb tot, també van destacar que «el Carnaval és una festa de carrer i que cada vegada siguin més les comparses que s’animen a crear o col·laborar amb actes ens anima, ja que demostra que està més viva que mai». A banda que, en algunes nits, hi havia fins a tres punts de la ciutat on es podien trobar concerts musicals de diferents estils per intentar abarcar les preferències de tothom, motiu pel qual valoren com un èxit aquesta edició de la festa. La Botiga del Carnaval Els membres de l‘Associació de festes del Carnaval de Solsona també va valorar positivament les vendes que van fer des de la botiga del Carnaval, que va estar oberta des dels passats 26 de gener i fins al 2 de febrer. Durant aquest període els solsonins i solsonines van poder comprar, entre altres ítems, com la pel·lícula de l’edició passada i marxandatge, les seves entrades pels concerts i actes de la festa, arribant a vendre bona part de les existències. Els primers dies, però, la botiga va estar oberta únicament pels socis que paguen la quota anual.