Des de primera hora del matí la sala polivalent de Solsona ha acollit la primera fira 'InForma't al territori SolCar' destinada a donar a conèixer l'oferta d'estudis postobligatoris que hi ha disponible al territori. A prop de 500 alumnes matriculats als diferents centres escolars del Solsonès i Cardona s'hi han apropat, on han pogut rebre una explicació detallada sobre els diferents cursos que s'imparteixen. A més, han pogut visitar lliurement els estands informatius dels catorze estudis, en què hi havia actuals professors i alumnes de cada curs que explicaven i resolien dubtes de tots els interessats.

Aquesta iniciativa va sorgir a partir dels centres educatius de la zona. «Hi havia la necessitat que totes les escoles de la zona col·laboressin i es trobessin en un mateix espai per informar sobre la seva oferta», d'aquesta manera, han pogut assegurar que «tots els escolaritzats a la comarca estiguin al corrent de l'àmplia oferta que hi ha al territori», com ha apuntat Alba Alzina, coordinadora del cicle d'activitats comercials de l'escola Arrels. D'aquesta manera, també es contribuirà a complir l'objectiu de «portar més gent cap a la comarca i que puguin anar introduint dins el teixit empresarial en un futur».

Segons Alzina, fa uns anys, al territori «no hi havia tanta oferta de cicles formatius, es desconeixien més i estaven més mal vistos». Aquest últim aspecte és amb el que els centres educatius han hagut de treballar més, ja que «els alumnes d'ESO ni tan sols es plantejaven aquesta opció». Actualment, «els cicles ja no són un reducte on van estudiants que no els hi agrada la teoria», però la docent alerta que cal continuar amb aquesta feina de difusió, sobretot per les famílies, que «solen pensar que el batxillerat és l'opció més digna».

Les visites dels estudiants s'han organitzat en quatre sessions, per tal que els perfils dels visitants siguin semblants en cada grup i es pugui profunditzar en el nivell d'estudis que els pertoca en cada cas. Al primer torn hi han anat els alumnes dels Programes de Formació i Inserció (PFI), d'Itineraris Formatius Específics (IFE) i de grau bàsic, al segon els que cursen 3r d'ESO, després els de cicles formatius i l'escola d'adults i, per últim, els de 4t d'ESO. A la tarda la fira ha estat destinada a les famílies dels alumnes que també vulguin conèixer l'oferta formativa del territori i ha comptat amb l'exposició de les diferents opcions per part dels professionals dels centres.

Fins ara, els joves del Solsonès solien visitar la fira de l'estudiant de la Catalunya central, on s'exposava l'oferta formativa del Bages, Solsonès, Berguedà i Moianes i també la de Barcelona. Tot i això, Aina Sánchez, una de les informadores juvenils de l'Oficina Jove del Solsonès, veu «important destacar les opcions que estan més a prop, perquè als 16 anys els estudiants no se solen plantejar marxar fora de casa».

Els centres expositors que han informat sobre els seus estudis postobligatoris han estat l'institut Francesc Ribalta i l'escola Arrels de Solsona, l'Escola Agrària del Solsonès, l'institut Sant Ramon de Cardona i el Centre de Formació de Persones Adultes del Solsonès i a la jornada hi han assistit alumnes de les escoles de Solsona, Cardona, Oliana, Sant Llorenç de Morunys.

Aquesta iniciativa s'emmarca en un curs escolar en què Solsona i Cardona han ampliat la seva oferta de cicles de grau superior, ja que s'ha començat a impartir el d'automatització i robòtica industrial i el d'integració social a l'institut Francesc Ribalta i el de gestió administrativa a l'institut Sant Ramon. Aquesta aposta va estar impulsada per la col·laboració dels dos consistoris amb l'Agència de Desenvolupament Local (Adlsolcar) i va anar acompanyada d'una millora de la connexió de transport públic entre les dues ciutats, per afavorir el trasllat dels estudiants.