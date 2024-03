L’entitat solsonina Solsciència va dur a la realitat el seu primer projecte a la tarda d’ahir. Es tracta d’una jornada en què, sota el nom de ‘Set de ciència’, es van fer quatre xerrades curtes destinades a tots els públics i que van tractar diferents àmbits de la ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. Amb aquesta iniciativa es pretén «trencar amb l’actual desconnexió» que se sol tenir respecte a aquestes qüestions, promoure la seva divulgació científica a la ciutat i «crear una xarxa entre totes les persones interessades en la ciència de la ciutat», com va apuntar Janet van der Graaf, una de les cinc organitzadores de la iniciativa.

Les xerrades van estar impartides per Joana Fraxanet, David Estany, Enric Balletbò i Natàlia Revilla, que tractaran temes com la física quàntica, la salut, el sistema operatiu de Linux i sobre els ocells que resideixen al territori de secà. La intenció és que les ponències siguin «lleugeres, fàcils de comprendre i divertides», per trencar amb el pensament que se sol tenir que la ciència és un àmbit socialment «llunyà i que costa d’entendre». El cicle va tenir lloc al pub Sputnik de Solsona, un fet que està inspirat en la tendència internacional nascuda al Regne Unit, Pint of Science, que consisteix en la fer xerrades científiques en bars o locals d’oci de ciutats d’arreu del món.

Crear una xarxa

La iniciativa ha estat creada per cinc joves solsonines que es dediquen a diferents sectors de l’àmbit científic: l’Anna Segués Codina, Júlia Sala Prat, Berta Casaldàliga Vilafranca, Marta Cases Vilaseca i la Janet van der Graaf Mas. Tot i que treballen fora de Solsona, com a Barcelona o Girona, a causa de la poca oferta laboral disponible al territori, se senten «molt arrelades» a la seva ciutat. «Ens agradaria poder tornar al territori i trobar un futur en la ciència i a Solsona», va assegurar van der Graaf. A partir d’aquest projecte, esperen que es creï una xarxa sòlida entre la comunitat científica de la zona que pugui acabar desembocant en possibles oportunitats o col·laboracions amb altres entitats o empreses, com el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC).

Les cinc organitzadores consideren que «cal molta divulgació per combatre la desconnexió social que hi ha cap a aquest món». Com van traslladar a Regió7, és important trencar amb l’estigma que sol envoltar a la ciència, «sovint la concebem com allò que ens ensenyaven a les escoles i, potser, ens resultava una matèria difícil i avorrida». Per aquest motiu, les xerrades estan plantejades de tal manera que resultin amenes i interessants per a tota mena de públics, sigui per persones que ja estan dins de l’àmbit o que no.

Apropar la ciència a Solsona

«Per la seva condició geogràfica, Solsona sol quedar allunyada de l’àmbit científic, no hi sol haver l’oportunitat d’assistir a xerrades d’aquesta mena», explica van der Graaf. Per aquest motiu, van decidir impulsar el ‘Set de Ciència’, per apropar la matèria a la ciutat, ja que, «de segur que hi ha molta més gent interessada de la que creiem». Una altra de les seves finalitats és donar a conèixer empreses i iniciatives dels àmbits de la ciència, tecnologia i enginyeria que ja existeixen i «no es coneixen suficient».

En un futur, l’entitat preveu organitzar més edicions d’aquests cicles, i esperen poder fer que Solsona torni a acollir més ponències o tallers per fomentar la divulgació científica a la comarca del Solsonès. Segons «l’acollida que tingui aquest primer acte» l’equip valorarà quin serà el curs de Solsciència.

Un segon cicle pel 8M

El següent conjunt de xerrades està programat pel pròxim divendres 8 de març, que coincidirà amb el Dia Internacional de la Dona. En aquesta segona jornada les ponències les duran a terme l’Emma Fraxanet, Anna Mujal, Laia Solé i Anna Cuadrench, al mateix pub de la ciutat, quatre dones que es dediquen a la ciència.