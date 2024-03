La sequera és la indiscutible protagonista de la fira del Trumfo i la Tòfona que se celebra aquest cap de setmana a la plaça del Camp de Solsona. De fet, ha estat l'escenari on membres de la plataforma Revolta Pagesa del Solsonès han penjat cartells reivindicatius per denunciar la gestió pública de l'aigua.

Pel que fa a la fira, que, com d'uns anys ençà, es fa juntament amb la festa del vi de Solsona, manté el poder d'atracció, tot i el poc producte que s'hi ofereix. Pere Obiols, tècnic de fires del Consell Comarcal, explicava aquest matí que la part més complicada a l'hora d'organitzar la fira ha estat trobar productors: "dels dotze que solien baixar cada any, n'hi ha tres que no han pogut venir perquè no tenien producte".

Obiols destacava que "en els vint anys que fa que fem aquesta fira, mai ens havia passat que algú no hagués pogut venir per falta de producte", creu que les collites, tant de trumfos (patates) com de trufes són les pitjors des de fa més de dues dècades.

Josep Espuga, productor de trumfos, feia saber que "aquesta collita ha estat fatídica" i narrava les incerteses amb la qual viuen els agricultors: "depenem del de dalt i no podem preveure res, si no plou i no podem regar, no arribarem massa lluny". Evidentment, aquesta reducció de la producció ha comportat un augment de preus. Segons Espuga els sacs de cinc quilos s'han apujat una mitjana de dos euros des de l'any passat.

Segons diversos productors consultats per aquest diari a la fira, la patata que més es ven és la de la varietat Kennebec. Tanmateix, Espuga apunta que la patata del bufet blanca és "una de les més bones", però admetia que és normal que no es vengui tant perquè també és una de les més cares.

Els productors recorden que l'any passat hi va haver molt bona collita i ningú no va poder vendre tot el producte que portava a la fira, en canvi, aquest any molts preveuen acabar de vendre el que tenen avui i marxar quan s'acabi el producte.

Un 30% de la producció de l'any passat

Pel que fa a la tòfona, el diamant de la cuina, la producció també ha patit les conseqüències de la sequera, aquest any només s'ha produït un 30% del que es va fer l'any passat. Ho explica Jordi Sala, que a part de ser productor de l'empresa Tòfones de les Freixes, també és el vocal de l'Associació de Productors de Tòfona de Catalunya.

El preu de les trufes ha augmentat, però també hi ha fluctuacions al llarg de l'any. Sala explica que el fet que hi hagi una producció tan baixa "no ens pot anar bé de cap manera perquè tot i que això fa pujar els preus, no ens compensa perquè hi ha molta gent que en deixa de consumir". De moment, en el negoci de Sala no hi ha hagut cap client habitual, com ara restaurants de luxe, que hagi deixat de comprar trufes, però tem que si la situació no canvia pugui arribar a passar.

El maridatge perfecte

La idea d'ajuntar la Festa del Vi i la Fira del Trumfo i la Tòfona que es va tenir ja fa anys a Solsona ha estat el que ha provocat que la plaça del Camp estigués aquest migdia força concorreguda. Pere Obiols, tècnic de fires, "es crea un ambient molt agradable perquè la gent fa un vi i una tapa i ja aprofita per donar una ullada a les parades de trumfos i trufes". És a dir, aquests dos esdeveniments són el maridatge perfecte.

Marcel Lleonart, productor dels vins Pam de Terra, explica que aquesta unió de festes també ha beneficiat el sector del vi. "Oferim diverses varietats de vins que són autòctones de la comarca del Solsonès i la gent pot tastar vins de proximitat que potser no coneixia", apunta.

La més reivindicativa

Les protestes del sector de la pagesia catalana continuen vigents, tot i els acords de mínims als quals s'ha arribat amb el Govern. Per aquest motiu, a la fira hi ha penjats cartells de la plataforma Revolta Pagesa on es poden llegir eslògans com "La nostra fi, la vostra fam" o "Ignorants!, al Solsonès sí que cau aigua del cel".

Demanat per aquesta darrera frase, Ramon Vilà, pagès de Riner i membre de Revolta pagesa, ha dit que "al Solsonès tenim dos pantans i estem patint unes restriccions d'aigua mai vistes, aquí ens hem de refiar de l'aigua que cau del cel i l'única que tenim, la volen portar cap a Barcelona". Vilà explica que aquest cap de setmana hi havia previstos més talls de carreteres, però com es va arribar a acords, van pensar que la forma més "respectuosa" de protestar era en aquesta fira de Solsona.