La Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Solsona va rebre ahir el premi Bufet 2024, per ser l'entitat impulsora de la Fira del Trumfo que es porta celebrant a la ciutat des de fa vint anys. La sala de plens de l'Ajuntament i part de l'equip de govern va acollir els membres de la primera i l'actual junta de l'agrupació, coincidint amb la vintena edició d'aquest certament que posa la capital de la comarca com a epicentre de dos productes que es cultiven al territori com són el trumfo i la tòfona. L'alcaldessa de la ciutat, Judit Gisbert, va felicitar els membres de l'entitat pel fet de seguir mantenint viva aquesta iniciativa.

«La nostra intenció era donar a conèixer un producte que és molt nostre; nosaltres no hi entenem de sembra, ni de collites, ni de produccions, però el que sabem fer és vendre, que és la nostra feina», com van apuntar els membres de la UBIC a l'esdeveniment. Per aquest motiu, vint anys enrere es van aventurar a crear una fira que girés entorn del trumfo, amb la intenció de posar-lo en valor i posicionar-lo com a un producte emblemàtic del territori. Un certament que, el dia d'avui, celebren que estigui plenament consolidat.

El solsoní Josep Pelegrina va ser el primer director que va liderar la creació de la fira i va destacar la importància que els diferents agents d'arreu de la comarca col·laborin per «obrir el camp de visió per avançar». «Qualsevol idea, per esbojarrada que sigui, si s'hi creu, s'acaba duent a terme», va assenyalar a l'acte de reconeixement.

Gisbert va aprofitar per donar l'enhorabona als presents per l'encert que va ser «saber vincular un producte autòcton i de qualitat del territori, icona imprescindible del receptari local, a una nova cita que projectava el dinamisme comercial de la ciutat», creant així una plataforma per als productors de trumfos de tota la comarca. Com va apuntar l'alcaldessa, «tot i que inicialment pogués semblar una idea estrambòtica, reunia tots els ingredients perquè prosperés» i n'és una prova l'acollida que va tenir l'edició d'enguany de la fira.

La Fira del Trumfo i la Tòfona va coincidir també amb la segona edició de la Fira del Petit Botiguer, impulsada per la UBIC que va acollir més de vint paradetes de botigues i establiments de la ciutat que exposaven els seus productes. Una altra iniciativa per promoure el comerç de proximitat i destacar la importància del sector.