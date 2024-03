El municipi de Pinós ha rebut una subvenció del programa DUS 5000, finançat per la Unió Europea, amb què impulsarà mesures per dur a terme el procés de transició energètica. L'Ajuntament ha obtingut un total de 2.068.000 euros, que provenen de fons Next Generation, els quals seran invertits per substituir l'energia d'origen fòssil per energia renovable i local. Entre les mesures que s'implementaran a partir del segon semestre d'aquest any, hi destaquen la instal·lació de plaques solars a dependències municipals i el canvi de l'enllumenat públic.

Com va detallar l'alcalde del municipi, Xavier Vilalta, l'import atorgat s'invertirà en cinc projectes que contribuiran a disminuir l'energia que s'utilitza en els equipaments locals. Algunes de les actuacions es duran a terme a locals municipals o al mateix consistori, com la millora dels aïllaments tèrmics i la substitució de portes i finestres per tal de reduir el consum energètic i la substitució de les bombes de calor i fred de combustió fòssil per aerotèrmia i biomassa. D'altra banda, també s'optarà per la producció d'energia sostenible per a l'autoconsum mitjançant panells solars i bateries que es col·locaran en les dependències municipals de Pinós. S'impulsarà també el canvi de l'enllumenat públic de tots els nuclis del municipi per fer-lo més eficient energèticament i reduir la contaminació lumínica. A més, el consistori de Pinós optarà per la mobilitat sostenible a través de l'adquisició de dos vehicles elèctrics. El passat divendres el govern local va convocar els veïns del municipi a la sala d'actes de l'Ajuntament per presentar-los els projectes que s'emprendran durant aquest any. Com va assenyalar Vilalta, en aquests moments les obres es troben en període de licitació i de redacció dels seus corresponents projectes executius. Tot i això, està previst que les obres comencin a partir del mes de juliol i que finalitzin durant l'estiu de l'any vinent.