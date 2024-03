La calor accelera la campanya contra la processionària tot i que «n'hi ha menys que fa dos anys»

La progressiva pujada de temperatures en els primers mesos de l'any ha causat que la processionària de pi hagi avançat el seu cicle i hagi baixat dels arbres abans del que ho feia habitualment. Davant d'aquest escenari, el Departament d'Acció Climàtica s'ha vist obligat a avançar també el seu protocol destinat a reduir les afectacions de la plaga als boscos del territori. Les comarques que estan sent més afectades són el Solsonès i el Berguedà, és a dir, zones temperades i d'interior. Tot i això, com va assegurar l'agent major de recursos forestals d'Agents Rurals, Pep Comellas, «en aquesta temporada hi ha menys processionària que dos anys enrere».

«El canvi climàtic està provocant canvis en el clima mediterrani i com que aquesta espècie autòctona hi estava molt adaptada, també l'està afectant», va confirmar Comellas a Regió7. Tradicionalment, la processionària se solia despendre de les bosses que forma a les copes dels arbres, i on passen l'hivern, entre els mesos de febrer i abril. Amb la calor d'enguany les erugues han començat a emprendre la seva baixada dels pins des del gener, fet que les permet «menjar i desenvolupar-se millor». «Els hiverns dels darrers anys estan sent cada cop menys freds i les nits són molt benignes, un escenari que ha afavorit que el seu cicle s'acceleri», com va apuntar l'agent major. Els estius, però, «cada cop venen més forts», un factor positiu per aturar la seva expansió, ja que la calor excessiva «li acaba fent mal a l'insecte».

Durant els inicis d’aquest any, l’agent major de recursos forestals ha notificat que «hi ha menys processionària que fa dues temporades» i, a més, «l’afectació és menys severa que en anys anteriors». Tot i això, el Departament d’Acció Climàtica constata que la plaga s’està convertint en un problema cada cop més prioritari a les pinedes catalanes. Per norma general, Comellas assegura que a escala de Catalunya la plaga no sol afectar a més de 100.000 hectàrees tot i que aquest any ja s’ha superat la xifra, segons va detallar el Departament.

Com a conseqüència, el Departament d'Acció Climàtica també ha hagut d'avançar la seva campanya a finals de gener per reduir l'afectació de la plaga. La tècnica que es duu a terme durant els primers mesos de l'any pretén atrapar les erugues quan baixen dels pins. Mitjançant unes anelles que es col·loquen als arbres, se les obliga a donar voltes a través del tronc fins que acaben en una bossa plena de terra que hi col·loquen. D'aquesta forma, l'animal creu que ha arribat al sòl per enterrar-se i començar la seva metamorfosi. Durant l'hivern, però, quan les erugues són petites, també s'impulsen campanyes en què s'escampen tractaments pels boscos del territori amb helicòpters i avionetes.

Afectació a pinedes, humans i animals

La processionària sol debilitar els arbres en què resta a través de processos de defoliació, ja que es mengen les seves fulles. Un dels més afectats és el pi blanc, el predominant a la comarca del Solsonès, motiu per què sol presentar el seu tronc nuu i s'acaba debilitant per no poder realitzar la fotosíntesi. Tot i això, «no els provoquen la seva mort, els pins estaran sense fulles durant uns mesos, però en un temps en naixeran de noves, i acabarà recuperant la cobertura que presentava abans», segons Comellas.

A banda dels efectes negatius que la plaga provoca en els medis naturals, també suposa un perill per a persones i animals. «Per tal de protegir-se davant de qualsevol amenaça, l'espècie sol desprendre els seus pèls urticants» que poden ocasionar reaccions cutànies en humans i animals. Aquest fenomen sol tenir lloc quan les erugues són a terra a punt d'enterrar-se, de manera que, en la majoria dels casos, afecten les cames, però també poden arribar a les mans i, fins i tot, a la cara. Tot i això, són els animals com els gossos els que es poden veure més afectats, sobretot si les ensumen amb el nas, fet que provoca que els pèls urticants els arribin a la cara i els ulls. En el pitjor dels casos els poden arribar a causar «caigudes de retina».

L'escombrat del territori

El cos d'Agents Rurals també han vist la seva activitat avançada a causa dels canvis en el cicle de la processionària. Per aquesta raó, ja durant els primers mesos de l'any van començar a escombrar el territori per notificar la quantitat de pinedes afectades i la gravetat dels estralls. Com va explicar Comellas, les valoracions es fan en una escala de cinc graus, que es determina en funció del nivell de defoliació que presenten els arbres.