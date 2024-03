El ple solsoní aprova els primers tràmits per construir la nova deixalleria

El ple solsoní va aprovar ahir els primers tràmits que possibilitaran la construcció d’una nova deixalleria que serà més gran i farà ús d’una tecnologia més avançada que l’actual. El futur equipament està previst que se situï en un terreny pròxim a la deixalleria que el dia d’avui està activa, al sector de La Vinya del Teuler. D’aquesta manera, es procedirà a la compra d’aquests terrenys de 18.812 metres quadrats per un valor de 22.367 euros. També s’han aprovat noves regulacions per limitar els habitatges d’ús turístic per pal·liar la manca d’oferta d’habitatge a la ciutat.

El nou projecte de la deixalleria ha requerit la modificació del Pla d’ordenança urbanística municipal (POUM), perquè els terrenys on es vol edificar presenten algunes dificultats urbanístiques, ja que tenen una classificació de sòl urbà no consolidat i una qualificació de sòl amb edificabilitat esgotada. D’altra banda, també ha calgut realitzar una modificació dels pressupostos per poder fer front a la compra del terreny per un preu total de 22.367 euros, una quantia que ha estat sostreta de la partida que estava destinada a la supressió de barreres arquitectòniques.

Tots els grups municipals del ple van estar d’acord en el fet que l’actual deixalleria «ha quedat petita» per complir la seva funció adequadament. Per aquest motiu l’agrupació el govern local i Junts van votar-hi a favor. El grup de Treballem per Solsona, però, es va abstenir. Tot i que veuen «necessària» la modificació i millora de l’equipament, consideren que comporta una «complicació massa gran», perquè els «terrenys són poc aptes, cal modificar el POUM i comporta un cost important». A més, Marc Barbens, cap de l’agrupació, va manifestar que senten que aquest projecte «arriba tard».

Barbens també va retreure al govern local que havia concebut que la nova deixalleria seria de «proximitat», és a dir, que estaria situada a prop del municipi de Solsona i no estaria allunyada com l’actual. Un punt que també va compartir l’agrupació d’ApS-CUP, encapçalada per Pilar Viladrich. D’aquesta forma es podria afavorir més fàcilment que l’espai s’utilitzés com un «punt pedagògic per la ciutadania».

Regular els pisos turístics

El ple també va aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM per afavorir una major regulació dels pisos turístics a Solsona i així pal·liar la manca d’oferta d’habitatge. Els dos grups de l’oposició, però, hi van votar en contra. Núria Bonet de Junts va apuntar que la ciutat no necessita aquestes limitacions, ja que els pisos turístics aporten «turisme de qualitat» i no hi ha cap informe que avali que la proposta afavoreix al fet que «hi hagi més pisos de lloguer». Barbens, per la seva banda, va apuntar que la mesura «criminalitza les persones treballadores que tenen pisos a Solsona» i que prové d’una «concepció ideològica equivocada».