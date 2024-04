Els embassaments registren una lleugera millora gràcies a les pluges dels darrers dies

Les pluges dels darrers dies de Setmana Santa han afavorit que l'estat dels embassaments de les conques internes millori lleugerament. Segons dades extretes de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), les reserves actuals de les conques internes de Catalunya se situen al 16,35% de la seva capacitat total, superant lleument el llindar de l'estat d'emergència, situat al seu 16%. Tot i això, les pluges no han estat suficients per alleugerir les mesures per contribuir a l'estalvi d'aigua i reduir els efectes de la sequera. De fet, actualment la majoria dels embassaments catalans contenen menys de la meitat de l'aigua que la xifra mitjana en els darrers 10 anys.

Des de finals del passat gener, els pantans de les conques internes s'han situat per sota del 16% de la seva capacitat. Des de llavors la xifra s'ha mantingut per sota d'aquest llindar, fins que les pluges que han caigut durant les darreres setmanes han aconseguit revertir relativament la present situació. El dia d'avui, però, la totalitat dels embassaments catalans compten amb 113,56 hectòmetres cúbics dels 694,45 que poden arribar a contenir en cas que estiguessin plens.

L'estat dels pantans que es troben a la comarca del Solsonès, també s'ha vist millorat a causa de les precipitacions, en el cas de l'embassament de la Llosa del Cavall ha arribat a igualar el volum que presentava a principis d'any, al voltant dels 14 hectòmetres cúbics, una xifra que suposa un 17,64% de la seva capacitat total. Mentre que el pantà de Sant Ponç ha superat la quantitat d'aigua amb què comptava a l'entrada del 2024. En aquests moments, es troba al 31,04% del seu màxim, és a dir, que alberga uns 7,57 hectòmetres cúbics.

Tot i aquesta lleugera millora, cal destacar que l’embassament de la Llosa del Cavall cinc anys enrere contenia fins a 56,86 hm3, més de 40 dels que té avui dia. D’altra banda, el pantà de Sant Ponç l’any 2019, en tenia 18,79 hm3, més de 10 dels que presenta ara; unes xifres que mostren la rapidesa amb què s’agreugen els efectes de la sequera.