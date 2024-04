L’associació gegantera de Bertrans de Solsona pretén crear un nou gegant pagès

Amb la intenció de construir un nou gegant que reti homenatge a la figura del pagès, l’associació gegantera solsonina de Bertrans va obrir una campanya de mecenatge per poder contribuir als costos del seu disseny, creació i construcció, la qual encara segueix activa. A més, com ha assegurat l’agrupació, per dur a la realitat aquest projecte estan col·laborant amb empreses locals com el Taller d’Escultura Casserres, l’Auba Decoració, DeCopMèdia i Gràfiques Muval.

La campanya de mecenatge consta de diferents lots que contenen diversos ítems de marxandatge sobre el futur gegant pagès i, a més, han apuntat que també duran a terme altres activitats per poder recaptar més fons.

Segons membres de l’associació, la nova figura estarà «molt lligada» a la ciutat i a la comarca, ja que «és terra de pagesos i pageses». Tot i que amb el pas dels anys cada cop són menys els que es dediquen a la terra, han volgut reivindicar la seva tasca essencial.