La majoria de serveis de la Policia Local de Solsona han estat de seguretat ciutadana

El gruix més important de tasques executades per la Policia Local de Solsona durant l'any 2023 varen ser per qüestions relacionades amb la seguretat ciutadana, tal com mostren les dades de la memòria anual del cos. Durant l'any passat, concretament, es van registrar fins a 2.663 serveis d’aquest tipus, i més de la meitat corresponien a serveis preventius i en punts estàtics, seguits, amb prop de 500 actuacions, per les intervencions per queixes i conflictes veïnals. Aquestes són alguns dels resultats de la memòria que va ser presentada en el darrer Ple per la regidora de Governació, Esther Espluga.

D’altra banda, l’any passat es van registrar 79 actuacions relacionades amb transeünts i es van atendre 32 persones que van passar una nit o més a l’alberg municipal, un servei que es duu a terme en col·laboració amb la Fundació Volem Feina, amb el suport del Consell Comarcal i el Departament de Drets Socials.

La regidora també destaca el fet que de la totalitat de serveis duts a terme en tot el 2023, que en van ser 8.147, més del 70% fossin d’ofici, una dada que «posa de manifest el compromís amb la ciutadania de la policia de l’Ajuntament». Pel que fa als serveis preventius i punts estàtics, se'n van arribar a fer 1.382, els quals «contribueixen a consolidar la percepció de seguretat de la ciutadania i a dissuadir actes delictius», com va afegir.

Un centenar d’accidents

Amb relació a les intervencions de trànsit, la Policia Local va acumular 109 serveis per accidents i es van imposar un total de 423 denúncies, més de la meitat de les quals van ser en zones d’estacionament limitat. Tot i això, aquest darrer tipus de denúncies ha caigut pràcticament en una tercera part respecte del 2022. Segons la mateixa memòria del cos, «es constata que amb el pas del temps els usuaris s’han anat adaptant al sistema».

«Un any molt estable»

En termes generals, l’any passat va minvar el volum de serveis en la majoria d’àmbits d’actuació de la Policia Local, excepte en les tasques de policia judicial, atestats, assistencial i transeünts. Aquesta disminució s’atribueix a una sèrie de baixes en la plantilla i al fet que hagin coincidit dos agents al curs bàsic de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. No obstant això, «ha estat un any molt estable respecte dels tres anteriors».

En el darrer Ple municipal, els dos grups de l’oposició (Junts per Solsona i Treballem per Solsona) van criticar que s’inaugurés la nova comissaria el febrer passat sense tenir resolta l’accessibilitat de l’entrada, un aspecte que el projecte de rehabilitació de l’espai no va incloure. El regidor d’Urbanisme, Joan Parcerisa, va assegurar que s’hi treballa des dels serveis tècnics municipals i aquest escull es resoldrà amb pressupost de les inversions per a supressió de barreres arquitectòniques d’enguany.