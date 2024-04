S'obre el concurs per triar la imatge gràfica de la Festa Major de Solsona

La regidoria de Cultura de Solsona convoca el concurs per escollir la imatge gràfica de la 371a Festa Major. El disseny inclou tant la coberta del programa d’actes com la configuració de l’interior de la publicació. El certamen, que manté les bases iguals que en les últimes edicions, premiarà l’obra seleccionada amb 500 euros.

Aquesta convocatòria és oberta a tothom que hi estigui interessat. Cada concursant pot presentar-hi un màxim de dues propostes, que han de ser originals i inèdites. Les dimensions han d’oscil·lar entre els 22 i els 30 centímetres, tant d’amplada com de llargada, i el disseny pot ser en qualsevol sentit i amb qualsevol tècnica. Només cal que hi figuri la inscripció “Festa Major 2024 Solsona” i els logotips de l’Ajuntament, Festa patrimonial d’interès nacional i Departament de Cultura.

Es valorarà les obres presentades en funció de la seva originalitat, creativitat, inclusió d’algun motiu al·lusiu als elements tradicionals de la festa i qualitat de la presentació. El jurat estarà integrat per l’alcaldessa, el regidor de Cultura, portaveus de tots els grups municipals, un representant dels mitjans de comunicació locals i un artista.

Les obres es poden presentar al registre general d’entrades de l’Ajuntament abans del 3 de maig. L’any passat el concurs per escollir la imatge gràfica de la Festa Major de Solsona, al qual es van presentar quatre propostes, va declarar-se desert. Per aquest motiu, la regidoria de Cultura va fer l’encàrrec a la fotògrafa i creativa solsonina Kàtia Prat, autora de l’obra finalista el 2022.