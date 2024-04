Solsona mira el matrimoni catòlic del bisbe Novell entre la indiferència i la comprensió

El bisbe de Solsona Xavier Novell i la psicòloga i escriptora Sílvia Caballol van passar per l'altar el dia de Pasqua, a l’església de la Guàrdia de Sagàs. Van aconseguir contraure matrimoni per la via eclesiàstica i completar la unió que ja havien oficialitzat per la via civil poc després que ell abandonés les estances del Palau episcopal. Va caldre una intervenció directa del Papa Francesc per poder secularitzar el bisbe.

Deixar el bisbat per una causa amorosa i casar-se és un fet tan extraordinari i sense precedents que, inicialment, l’opinió pública solsonina va quedar entre dolguda i descol·locada. En un primer moment es va generar un debat amb altes dosis de crítica i de retret a Xavier Novell. La reacció davant la sorpresa de l’inesperat canvi de vida de Novell ha canviat l’amargor inicial per donar pas a una reacció molt més tranquil·la, més comprensiva i de respecte vers la vida privada de la parella, quan la dona de Novell, la surienca Sílvia Caballol, va anunciar fa una setmana, a les xarxes socials, que s’havien pogut casar per l’Església. Aquest era el gran desig de Novell, però estava carregat d’una alta complicació per allò que s’estableix el Dret canònic.

Aquest diari ha parlat aquest cap de setmana amb persones de Solsona, triades a l’atzar, i ara la majoria «veuen amb bons ulls» el casament sota el cànon catòlic i se n'alegren que pugui tenir una nova vida compartida i amb felicitat. Novell va exercir de bisbe durant onze anys, des del 2010 fins al 2021.

Una solsonina que prefereix no identificar-se (com molts dels enquestats quan es parla del bisbe Novell), en sortir de la missa de diumenge deia que «és un home que va fer molt mal» a la imatge de Solsona, però «ens hem pogut recuperar i millor que faci la seva vida com un ciutadà normal i corrent. Si el Papa l'ha deixat casar per l'Església nosaltres no som ningú per dir res». I aquesta mateixa persona li transmetia un desig, que pugui atendre i fer créixer les bessones (que aquesta setmana han celebrat els dos anys). És més, afegeix que «em sembla que se'n cuida força de les filles».

Carmen Juárez, que mai no ha sigut d'anar gaire a l'Església, creu que «aquest home es mereix una segona oportunitat» i considera que «si no ha fet mal a ningú, hauria de viure tranquil·lament amb la seva família».

«N'hi ha que violen, aquest es casa»

Un altre home que tampoc vol que se l’identifiqui, va comentar que «hi ha capellans que violen canalla i aquest es casa per l'església, no ens poden queixar». Per ell, el fet que Novell tingui una família tradicional i s'hagi casat és «el menor dels problemes que hi ha a l'Església a l'Estat espanyol i a la resta del món».

Immaculada Vilalta, solsonina de tota la vida i vinculada des de fa molts anys l'Església, troba molt bé que el bisbe emèrit de Solsona s'hagi pogut casar als ulls de Déu i amb el permís del Sant Pare amb Sílvia Caballol. «L'amor és el més maco que hi ha en aquest món i negar-lo és el pitjor que una persona pot fer, els dono la meva enhorabona a tots dos i al Papa Francesc per haver tingut la valentia d'haver permès l'enllaç».

Tot i que no tothom està d'acord amb aquest casament. Un grup de quatre dones que sortien de la missa pensen que la institució religiosa del cristianisme hauria d'haver expulsat a Novell de forma definitiva i irrevocable. «La gent de Solsona estem molt cansats que aquest home no pari d'embolicar la troca i no en volem saber res més perquè ens ha fet molt mal», comentava una d'elles.

També hi ha persones, fins i tot entre els assistents a missa, a qui no els interessa el més mínim el casament de Novell. Una dona que sortia de l'església després de l'ofici deia que «és un tema que la gent ja ha superat, per sort, ara és un home que fa la seva vida i si es vol casar que es casi, a mi no m'afecta en res», reflexionava.

Tanmateix, l'opinió que resumeix millor el clima general que hi ha a Solsona sobre aquest tema és la de Ramon Llorenç, que veu molt bé el casament i creu que Novell mereix ser feliç. «Jo li poso un deu a tot el que ha fet des que va marxar, però potser hauria d'haver estat més comunicatiu amb la seva gent quan va canviar de xip perquè hi ha molta gent de Solsona que va quedar molt dolguda», recordava.

La mateixa Sílvia Caballol, a la publicació que va fer a Instagram per explicar que s’havia casat, criticava els silencis inicials del procés, deixant entendre que la jerarquia eclesiàstica va demanar que no s’expliqués. I aquest silenci Caballol entén que va fer més mal que bé a la situació del bisbe.

Aquesta situació entre la indiferència i la comprensió pel que ha fet Novell un cop ha deixat la diòcesis de Solsona, era molt més difícil de trobar l’agost del 2021, quan el llavors cap de l’Església de la diòcesi de Solsona va deixar el bàcul, la mitra i l’anell sobre la taula del despatx episcopal.

