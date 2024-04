Detenen un home per saquejar trenta-cinc cops els contenidors de roba de Solsona

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Solsona van detenir el passat 12 d'abril un home de 56 anys com a presumpte autor d'una sèrie de robatoris de roba de segona mà que sostreia de dins d'uns contenidors que hi ha al municipi. El dia abans a la detenció els agents del cos el van atrapar mentre forçava un contenidor per realitzar un nou furt, moment en què el van aturar. L'home està acusat de nou delictes de robatori amb força i vint-i-sis delictes de furt, depenent del tancament de cada contenidor, i va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Solsona el passat 13 d'abril.

Des de principis del mes de març, el detingut va saquejar un total de trenta-cinc vegades els contenidors de roba distribuïts pel municipi i els Mossos han assegurat que solia forçar els seus cadenats o bé trencava les seves brides per cometre els delictes.

La detenció del presumpte autor és el resultat d’una investigació oberta a principis de març, quan l’empresa propietària dels contenidors de roba de Solsona va detectar que li estaven sostreien la roba. Durant el decurs de la investigació, els mossos van determinar que l’autor es desplaçava amb un vehicle petit amb un adhesiu molt característic. El passat 11 d’abril, al vespre, els agents del cos van dur a terme un dispositiu per localitzar i detenir el presumpte autor. Durant l’operatiu van detectar com s’aproximava un vehicle, amb l’adhesiu característic, al contenidor situat a la carretera de Manresa de Solsona. Seguidament, va baixar el conductor i va forçar el contenidor de roba, moment en què els agents van aturar i detenir el lladre.