Prop de 200 infants de la comarca canten a la unió i l'entesa a Solsona

Prop de 200 alumnes de quart de primària de tres escoles del Solsonès i estudiants de cant coral de l'Escola Municipal de Música Joan Roure de Solsona han protagonitzat la cantata «Rosa Joana i les set magnífiques», a l'escenari de la sala polivalent. El concert infantil ha estat un autèntic cant a l'entesa i a la unió entre tots i ha estat com una celebració anticipada de Sant Jordi, ja que l'obra musical girava entorn les roses, un element que ha vestit l'escenari on han actuat. Els infants, però han estat acompanyats de set professors de l'escola de música que tocaven en directe.

Aquesta és la primera, i esperen que no l'última, cantata conjunta entre estudiants de diferents escoles que ha organitzat l'escola municipal de música. Segons han apuntat els impulsors, es va crear tenint en compte que «cantar ens uneix» i per fomentar que els centres educatius de la comarca puguin crear xarxa. En concret, hi han participat l'institut escola Vall de Lord de Sant Llorenç de Morunys, l'escola Setelsis i l'escola Arrels I i, com ha explicat l'equip directiu de la iniciativa, els infants han assajat les cançons des de principis d'aquest curs.

La cantata ha estat basada en una sèrie de poemes de Joana Raspall i les diferents cançons han estat connectades amb petits diàlegs que han interpretat les set narradores que personificaven les roses magnífiques. Aquestes s'han despertat del seu jardí i, tot i les seves diferències, han trobat el que tenen en comú i han gaudit plegades de la música. El text va ser escrit per Miquel Desclot i la música per Joan Josep Blay i l'agrupació de Tatrau Teatre també ha col·laborat en la iniciativa.

Els assistents a la sala polivalent, familiars dels cantaires han pogut conèixer a les esplèndides rosa d'abril, rosa marinera, rosa festera, rosa d'olor, rosa del llençol, rosa de bardissa i la rosa enraonadora, en aquesta cita gratuïta i que estava oberta a tothom.