Solsona apel·la a la reflexió de la ciutadania amb un recorregut per la pau

Aquest dissabte al punt del migdia Solsona inaugurarà un projecte que la consolidarà com a ciutat per la pau. Es donarà a conèixer el Recorregut per la pau, un itinerari per carrers i places amb missatges gravats en setze rètols de fusta que invoquen el pacifisme i apel·len a la reflexió ciutadana. És una iniciativa conjunta de l’ONG local Solsonès Obert al Món (SOM) i la regidoria de Cultura impulsada amb motiu del 25è aniversari de l’entitat.

El pacifisme és un camí necessari per conviure i sobreviure, segons va deixar escrit Arcadi Oliveres, pacifista de referència al nostre país i un dels principals inspiradors del SOM. Per això aquesta màxima apareix gravada en el primer dels plafons del Recorregut per la pau, situat a la plaça de Ribera de Solsona, que aquest dimarts han visitat les representants del SOM Carme Cusí i Dolors Riu i el regidor de Cultura, Albert Colell.

No és casual que l’itinerari comenci, justament, en aquest mateix racó de quietud del nucli antic on el 2007 l’Ajuntament i l’ONG van inaugurar l’escultura de Jaume Cuadrench dedicada a la Declaració Universal dels Drets Humans. Va ser en el marc d’una jornada que momentàniament va convertir Solsona en la capital europea de la pau, amb la presència de l’aleshores alcalde de Srebrenica, Abdurahman Malkic. La nova proposta segueix per quinze indrets més de la ciutat.

L’objectiu de la iniciativa és «deixar un testimoni per carrers i places de Solsona que, encara que sigui fugisser, doni peu a la reflexió, al bon pensament i a la bona actitud», manifesta la presidenta del SOM, Carme Cusí. La idea és que, a partir del curs vinent, serveixi també com a recurs pedagògic per als centres educatius.

Projecte col·laboratiu

El projecte, compartit des del primer moment per l’Ajuntament, aspira a convertir els carrers de Solsona en «espais més solidaris, vius i educatius vers els valors de la llibertat, la pau i la convivència dels pobles del món». Per això fa un any es va fer una crida a les entitats solsonines perquè hi col·laboressin amb frases, eslògans o pensaments associats a aquesta temàtica. En total, hi han pres part 24 associacions i col·lectius de diversos àmbits socials i culturals.

Tal com recull un dels plafons a partir de l’aportació de l’Escola de Karate, «la nostra responsabilitat col·lectiva és generar ambients pacífics a casa i a la comunitat. Així, ajudarem al fet que els nens i nenes creixin amb la felicitat que els converteixi en ciutadans globals, responsables i empàtics». Algunes entitats han participat en el projecte amb reflexions pròpies, com aquesta, mentre que d’altres ho han fet amb escrits memorables manllevats d’activistes i personatges històrics, com Rosa Luxemburg, Maria Montessori, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi Henri Dunant.

Selecció d’un consell d’experts

Un consell d’experts ha estat l’encarregat de seleccionar els missatges que finalment formen part del recorregut. L’integren el periodista i especialista en el Pròxim Orient Joan Roura; l’historiador i director de l’Observatori Europeu de Memòries, el solsoní Jordi Guixé; el director de la Fundació Ajuda i Esperança, Enric Morist; Bernat Oliveres, fill d’Arcadi Oliveres, i la presidenta honorífica del Llegat Jaume Botey i Vallès, la també solsonina Pilar Massana.

Inauguració amb art

I com que l’art és pau –tal com pregona el Nobel de literatura noruec Jon Fosse–, és amb diferents disciplines artístiques que aquest dissabte s’estrena el Recorregut per la pau solsoní. A les dotze del migdia començarà l’acte a la plaça de Ribera amb una actuació musical de Montse Isanta, just després de les intervencions institucionals a càrrec de l’alcaldessa, Judit Gisbert, i la presidenta del SOM, Carme Cusí. Abans de cada manifestació artística, es llegirà el missatge pacifista de l’indret.

Continuarà, tot seguit, a l’exterior de la biblioteca amb una il·lustració en directe de Joma; un muntatge de dansa a càrrec del Jove Ballet Solsoní davant l’ajuntament; l’explicació d’un àlbum il·lustrat sobre la pau per part de Montse Colilles a la plaça de Sant Joan, i, finalment, la lectura dels textos per la pau restants i la interpretació del Cànon de la Pau a càrrec de l’Orfeó Nova Solsona a la plaça Major.