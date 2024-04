Solsona ha superat el llindar d'aigua que es pot consumir per habitant i dia durant el mes de març

Durant el passat mes de març Solsonava superar el límit de consum d'aigua establert per l'ACA per combatre l'actual estat de sequera. Segons ha assegurat l'Ajuntament, el municipi va tancar el mes havent gastat 226 litres d'aigua per habitant i dia, superant per 26 litres la dada establerta dins el pla d'estalvi d'aigua. Per aquest motiu, el consistori emprendrà limitacions com el tancament de les dutxes de les instal·lacions poliesportives municipals de dilluns a divendres i reforçarà la campanya de sensibilització per sequera distribuint un nou ban d'Alcaldia, que recull les mesures vigents en aquests moments. Els ciutadans que incompleixin les mesures podrien rebre sancions de 750 a 3.000 euros.

Per tal de contribuir a l'estalvi d'aigua el consistori solsoní ha anunciat que, a partir de la setmana que ve, les dutxes de les instal·lacions esportives de la ciutat deixaran de funcionar els dies d'entre setmana, encara que estaran obertes pels dies de partits i per competicions que tinguin lloc els caps de setmana. A banda, també ha recordat que aquest estiu estarà prohibit omplir piscines totalment o parcial. Només ho podran fer aquelles que es declarin com a refugis climàtics. En aquest sentit, l'Ajuntament preveu assignar aquesta categoria a les piscines municipals i a les del centre d'esport i salut Espaigua, situades al carrer del Pedraforca.

Com en els altres municipis que es troben en fase d'emergència, l'ús d'aigua estarà prohibit pel reg de jardins, zones verdes i horts, com també emprar l'aigua potable per netejar els carrers o vehicles. Totes aquestes mesures consten al nou ban que el consistori ha posat en disposició de la ciutadania.

Els habitants que incompleixin les mesures contemplades en el pla d'estalvi d'aigua podran ser sancionats a través de l'ordenança municipal reguladora de les mesures en situació de sequera que va ser presentada a principis d'aquest febrer i que, en aquests moments, es troba en fase d'aprovació. El document preveu multes de 750 a 3.000, depenent de la gravetat de les infraccions.

Ajustar-se als llindars

La fase d'emergència del pla contra la sequera, en la qual Solsona va entrar el passat mes de febrer, determina que el consum màxim d'aigua és de 200 litres per habitant i dia, inclosos els usos econòmics. Per aquest motiu, el consistori ha donat un toc d'alerta a la ciutadania perquè s'adapti als llindars establerts i ha assegrat que «en l’ús domèstic s’hauria de consumir un màxim de 100 litres per persona».