Solsona torna a ser la capital per la pau i inaugura un nou recorregut reflexiu pel nucli antic

«Encara que sigui per un instant ràpid o fugisser, volem que les persones que recorrin Solsona puguin reflexionar en llegir els rètols per la pau», així ho ha explicat una de les representants de l'ONG Solsonès Obert al Món (SOM) durant l'acte d'inauguració del nou recorregut per la pau de Solsona, impulsat pel seu 25è aniversari. La ruta consta de setze rètols de fusta en què hi ha inscrites una sèrie de frases que, en la seva majoria, han estat aportades per entitats locals i evoquen al pacifisme. Durant la trobada més d'una seixantena d'assistents han recorregut cinc de les seves parades. Una autèntica unió entre reflexió i art.

Actuació de dansa del Jove Ballet Solsoní / Xavi Moraleda

«El pacifisme és el camí necessari per conviure i sobreviure», segons va escriure Arcadi Oliveres. Aquesta és precisament la frase que apareix en el primer punt de l'itinerari, a la plaça Ribera, on també li acompanya un mapa que indica la ruta que s'ha de seguir per descobrir els altres missatges. En aquest espai, on fa gairebé vint anys es va declarar Solsona com la capital europea de la pau, les membres del SOM han manifestat que la iniciativa deixarà testimoni que a partir d'avui Solsona «és una ciutat per la pau per segona vegada a la història».

Als volts de les 12 del migdia, les més de 60 persones ja hi estaven congregades amb un palpable sentiment de calma i caliu. L'acte de reflexió també ha estat acompanyat per una sèrie de propostes artístiques que han tingut lloc en cada parada de la ruta. En primer lloc, Montse Isanta, acompanyada d'un ukelele, ha cantat una cançó amb què ha aconseguit crear una delicada aura de comunió a la tranquil·la plaça, com també ho han fet les noies del Jove Ballet Solsoní, que han exhibit una dansa. A més, els assistents han gaudit d'una pintura en directe a càrrec de l'il·lustrador Joma, l'explicació d'un conte sobre la pau llegit i interpretat per Montse Colilles i, finalment, l'Orfeó Nova Solsona ha cantat el Cànon de la Pau amb gran majestuositat i interpel·lant el públic perquè també hi participés.

Pintura en directe a càrrec de Joma / Xavi Moraleda

El recorregut que han seguit els assistents ha passat per cinc dels rètols que hi ha arreu de la ciutat i ha començat a la plaça Ribera, ha seguit per l'exterior de la biblioteca municipal, després per davant de l'Ajuntament i la plaça Sant Joan i, finalment, ha culminat a la plaça Major.

Capital europea de la pau el 2007

La cita va començar a la plaça Ribera, el mateix lloc on fa a prop de 17 anys es va inaugurar l'escultura de Jaume Cuadrench, la qual està dedicada a la Declaració Universal dels Drets Humans. Segons han clamat les membres del SOM, en aquell 2007 que queda ja tan lluny «Solsona es va convertir en la capital europea de la pau» en un acte que hi va assistir l'alcalde de Srebrenica (Iugoslàvia), Abdurahman Malkic.

Actuació final de l'Orfeó Nova de Solsona / Xavi Moraleda

L'alcaldessa de la ciutat, Judit Gisbert, va celebrar que la nova iniciativa impulsada pel SOM i la regidoria de Cultura recuperi i torni a posar en valor aquesta fita històrica de Solsona «potser oblidada per alguns» i que torni a esdevenir la capital europea de la pau.

Reflexions d'entitats locals

Bona part de les frases que llueixen en els plafons han estat proposades per més d'una vintena d'entitats locals de caràcter social i cultural, de manera que ha estat un projecte col·laboratiu a la ciutat. Algunes d'elles han aportat reflexions pròpies, mentre que d'altres han proposat frases cèlebres de personatges històrics reconeguts com podrien ser Rosa Luxemburg, Maria Montessori, Nelson Mandela o Mahatma Gandhi Henri Dunant.

