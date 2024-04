El Consell de Gent Gran de Solsona estrenarà una exposició sobre els batejos als anys 90

El Consell de la Gent Gran de Solsona ha fet una crida a la ciutadania de la ciutat amb la intenció de recol·lectar documents fotogràfics, vestits i altres elements de les tradicionals cerimònies dels batejos que tenien lloc en els anys anteriors a la dècada dels 90. L'objectiu d'aquesta iniciativa és muntar una exposició en el marc de la Setmana de la Gent Gran, que serà del 20 al 26 de maig i que girarà entorn d'aquestes celebracions. El projecte vol seguir la línia encetada l'any passat amb la mostra «Anem de bodes».

L'exposició que s'està preparant, enguany titulada «Anem de bateig», vol treure la pols a articles recuperats dels calaixos, per tal de rememorar la que per a la major part de la població va ser la primera festa del cicle vital, la del ritual de pas i de presentació del nounat a la comunitat. Qui hi vulgui col·laborar pot contactar amb els Serveis Socials de l'Ajuntament fins al 3 de maig.