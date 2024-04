Els premis Drac reconeixen al solsoní Joan Armengol i a la garrafenca M. Isabel Gràcia

El Teatre Comarcal de Solsona va acollir la nit de dissabte els premis DRAC d’enguany, organitzats per Òmnium Cultural del Solsonès. El guardó de la modalitat de poesia es va quedar a casa i va ser guanyat pel solsoní Joan Armengol Puig, per la seva obra «El selicall», on reflecteix amb precisió la lluita entre l’afany de mantenir l’energia vital i la força de la mort. L’altre premi, el drac de la modalitat de prosa el va guanyar la garrafenca M. Isabel Gràcia Victorio pel seu relat «Verge Maria», del qual el jurat va destacar «la seva prosa lleugera, directa, sense pretensions, però efectiva» i el fet que fos una peça «amb notes de sensualitat que salpebren el camí fins a la sorpresa final».

L’entrega de premis de la 16a edició d’aquest esdeveniment, que pretén promoure i fomentar l’ús del català, també va comptar amb l’actuació especial del cantautor Cesk Freixas, com també d’altres propostes artístiques a càrrec de joves solsonins.

Activitats durant el matí

Des de primera hora del matí, els carrers de Solsona també van acollir altres iniciatives proposades per Òmnium Solsonès, com una parada amb nous llibres d’autors locals i els seus mateixos autors, com Jordi Cardona, Toni Fernández i Jordi Torrent a la plaça del portal del carrer Castell. De la mateixa manera, el mateix espai va acollir una gravació d’un nou episodi en directe i amb públic del pòdcast musical format per solsonins, De Cadència.