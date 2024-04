Llobera impulsa unes obres per pacificar el trànsit a la travessera de l'Hostal Nou

Llobera ha iniciat les obres per dur a terme el projecte de pacificació de trànsit a la travessera urbana de l'Hostal Nou i l'ordenació de la seva connexió amb el nucli de la vila, on hi ha l'Ajuntament i altres equipaments municipals. El pla contempla l'arranjament d'una vorera al llarg de tot aquest tram, creant així un espai de prioritat pels vianants entre els dos punts intervinguts, com també la instal·lació d'elements reductors de velocitat per garantir una major seguretat pels usuaris de la via. L'actuació es va licitar per un preu de 159.583 euros i es preveu que estigui enllestida en un període aproximat d'un mes i mig.

La intervenció es traduirà en la instal·lació d'un nou pas de vianants a l'altura de la Plaça de Llobera, que connecti amb la zona de l'aparcament, els contenidors i els carregadors de vehicle elèctric. El nou arranjament de la vorera, per la seva banda, afavorirà que els vianants gaudeixin d'un espai habilitat específicament per a ells per poder caminar des de la travessera de l'Hostal Nou i fins al centre del municipi. A més, el pla preveu que es refaci el ferm de la carretera, com també el mur de pedra seca, una actuació impulsada amb la col·laboració de la Diputació de Lleida.

Els costos de gairebé 160.000 euros de l'actuació seran coberts per la subvenció del Servei Català de Trànsit per al desenvolupament d'actuacions vinculades a la mobilitat segura i sostenible, intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de l'accidentalitat en l'àmbit urbà. I, segons ha apuntat l'Ajuntament, amb aquest projecte es pretén «millorar la seguretat en aquest tram de via, creant un espai lliure de cotxes pels vianants» i garantint que els vehicles «circulin a la velocitat adequada».

Està previst que les obres s'acabin en un període aproximat d’un mes i mig i les primeres intervencions que es duran a terme seran la construcció de la nova vorera, com també el reasfaltatge de ferm de la carretera. La instal·lació del pas de vianants vindrà més endavant. L’Ajuntament de Llobera ha aprofitat per demanar que els vehicles circulin amb precaució mentre durin els treballs.