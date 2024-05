Solsona celebrarà la vintena Setmana de la Gent Gran del 20 al 26 de maig

Del 20 al 26 de maig, la població solsonina a partir de 65 anys podrà participar a les més de vint propostes culturals, divulgatives, esportives i de lleure de la Setmana de la Gent Gran, que arriba a la vintena edició. Aquest dilluns se n’han obert les inscripcions a les dependències municipals dels serveis socials. Totes les activitats són gratuïtes, llevat d’una sortida cultural a Castellar de la Ribera i el dinar de la festa de cloenda.

Entre les novetats de la Setmana de la Gent Gran de Solsona d’enguany hi ha l’enregistrament del pòdcast Llegir amb entrevistes a l’escriptor i editor Ramon Besora i a la solsonina Roser Fons, el dissabte 18; tallers amb les noves figures d’atenció primària i comunitària del Centre Sanitari del Solsonès, la fisioterapeuta, l’higienista bucodental, la nutricionista i la psicòloga, en diferents dies; un taller d’expressió vocal i corporal amb Teresa Subirà, el dimarts 21; un col·loqui amb l’escriptora Anna Freixas, autora de Jo, vella, sobre l’envelliment de les dones, el dilluns 20; una sortida al Museu de l’Escola Rural i als dòlmens de Castellar de la Ribera, el dia 24, i un taller per familiaritzar-se amb l’aplicació mòbil Solsona 24/7, el mateix dia.

Hi ha convocatòries fixes de cada any, com la caminada, el dimecres 22; un taller d’habilitats digitals al Punt Òmnia, el mateix dia; el cinefòrum, que enguany se centrarà en el film de J. Schreier Un amic per a en Frank, també el dimecres; el campionat de bitlles catalanes, el dissabte 25, i els tallers davant l’ajuntament, el mateix dia, entre d’altres.

Xerrada sobre la successió

Una de les propostes amb més demanda és la xerrada de qüestions jurídiques que afecten les persones grans. Enguany Roser Berenguer, notària de Solsona, i Rossend Mujal, advocat, parlaran de la importància de planificar la successió el divendres 24 a la tarda.

El programa de la vintena Setmana de la Gent Gran de Solsona es pot descarregar en línia aquí. És una oferta coorganitzada per la regidoria de Drets Socials de Solsona, a través dels serveis socials, i el Consell de la Gent Gran, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Solsonès i diverses entitats locals.

Aquests dies, tal com apunta la regidora de Drets Socials, Maria Moumen, “els protagonistes són un col·lectiu de la població que cada vegada té més pes social i que presenta un perfil molt divers quant a l’edat, la salut i la situació social”. En aquest sentit, “l’oferta d’activitats intenta adequar-se a aquesta diversitat perquè tothom hi trobi el seu lloc”, afegeix la regidora.

Per motius d’agenda, s’ha hagut de canviar de data el bingo musical organitzat per GIGA i inicialment programat per al dimarts 21, tal com consta en el programa. Finalment, s’ajorna per al dimecres 29 de maig de quatre a sis de la tarda.

Diverses activitats requereixen inscripció, pel control de places, al taulell dels serveis socials al tercer pis de l’ajuntament. Totes són gratuïtes, excepte la sortida a Castellar de la Ribera (7 euros) i la festa d’homenatge a la gent gran, amb dinar i ball (6 euros), del diumenge 26.