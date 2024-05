El Solsonès es prepara per celebrar una nova edició de "La Festa" de Benvinguts a Pagès els propers 1 i 2 de juny, un cap de setmana en què els visitants tindran l'oportunitat de descobrir el món rural de la comarca de la mà dels seus protagonistes. Aquest any, la participació destaca per la inclusió de nous elaboradors i productors que enriquiran encara més aquesta experiència.

Enguany hi participaran per a primera vegada com elaborador el Celler del Santuari del Miracle (Riner), oferint als visitants la possibilitat de conèixer de prop el procés de producció dels seus vins i tastar els seus productes en un entorn emblemàtic. Després del seu debut l'any passat, els productors del Gall ecològic Bec d’Or (Llobera) tornarà a obrir les seves portes reafirmant el seu compromís amb la qualitat i la sostenibilitat. Per últim, la formatgeria ecològica Aubagueta (Biosca) s’incorpora al Solsonès per donar a conèixer la seva gamma de productes elaborats amb cura i respecte pel medi ambient. L’horari de les visites serà el dissabte de les deu del matí a les dues del migdia i de les quatre a les set de la tarda, i diumenge de les deu del matí a les dues del migdia. Per poder-los visitar, cal fer reserva prèvia amb les explotacions a les franges horàries disponibles. Una vegada feta la reserva cal que espereu un correu o una trucada de conformitat per part de l’explotació. Els membres del Club Súper 3, en identificar-se amb el número de carnet, els responsables de l’explotació els lliuraran un obsequi. Aquells que tinguin la intenció de passar tot el cap de setmana a la comarca i fer nit al territori, poden dormir en aquells allotjaments que s’han inscrit al Benvinguts a Pagès; que compten amb ofertes o paquet especial per a tot el cap de setmana. També es pot dinar i sopar als restaurants inscrits al projecte, els quals ofereixen plats cuinats amb productes de temporada i del territori. Benvinguts a Pagès és una iniciativa que permet a tothom conèixer de prop les explotacions agràries, els productors locals i les seves històries.