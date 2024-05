Solsona es prepara per celebrar un dels Corpus més antics del país, instituït el 1331

Solsona avança la incursió al període estival el primer cap de setmana de juny amb la festa del Corpus, que concentra els actes entre dissabte i diumenge. El programa d’actes, coordinat per la regidoria de Cultura, es complementa amb una quinzena d'activitats fins a mitjan juny d'escoles, entitats i equipaments. Com a novetat, la nit del dissabte l'Agrupació de Geganters han organitzat un concert musical a càrrec del grup The Velcros.

Del 30 de maig al 2 de juny, Solsona estrena el calendari festiu estival amb la celebració d'un dels Corpus més antics del país, instituït el 1331. L'agenda editada per a l'ocasió, però, s'amplifica amb nombroses propostes culturals i lúdiques paral·leles repartides fins a mitjan juny.

La baixada del bestiari de foc, amb el ball del drac i la roda de foc, el dissabte primer de juny a la nit; la catifa de flors i serradures que cada any confecciona l’Agrupament Escolta i Guia Pare Claret a la plaça de Palau amb algun missatge d’actualitat i reivindicació social, el diumenge 2 al matí, i els ballets tradicionals, el mateix dia després de la processó, són els elements més singulars de la festa del Corpus a Solsona.

Enguany, com a novetat, s’incorpora en el programa un concert organitzat per l'Agrupació de Geganters a càrrec dels solsonins The Velcros a la plaça del Ruc dissabte després de la roda de foc, a partir de dos quarts d’una de la matinada. Serà, segons subratlla en la salutació del programa l’alcaldessa, Judit Gisbert, “un atractiu més per ampliar el públic jove atret per la festa”. “És important saber enriquir les festes sense adulterar-ne l’essència”, apunta.

També el regidor de Cultura, Albert Colell, destaca que “el concert acabarà d’arrodonir la programació nocturna de la festa”. Per la resta del programa, el regidor subratlla el valor per al patrimoni festiu solsoní de mantenir la tradició. “La Festa Major ha pres més rellevància sobre el Corpus, però no hem d’oblidar que els orígens dels entremesos arreu de Catalunya provenen d’aquesta celebració, i és enriquidor preservar-ne el vincle”, afegeix.

Una quinzena de propostes fins a mitjan juny

El programa d’actes coordinat per la regidoria de Cultura, que es pot descarregar en línia aquí, inclou una quinzena més de convocatòries lúdiques i culturals programades fins a mitjan juny per entitats, institucions, escoles i equipaments públics. Entre d’altres, s’hi recull informació de fins a sis exposicions que es podran visitar a Solsona aquests dies.

El programa del Corpus està disponible en línia, tot i que també se'n fa un tiratge molt reduït de 50 exemplars en format paper, que es podran recollir a l’OAC municipal, per a qui col·leccioni el programa o no tingui recursos digitals per accedir-hi.